Cuando se trata de privilegiar hechos concretos, no sólo en cuanto a lo que se pueda tocar, aparece la historia argentina como excepción a la regla. La expresión se puede cifrar en los casi 270.000 mil puestos que se perdieron de un año a esta parte, con el bonus track de que a ese cálculo corresponde sumar que por cada trabajador desempleado -que estaba en blanco- se agregan dos compañeros sin registro alguno.

A un milímetro de distancia también se puede asimilar la vocación estratégica y comunicacional de Cambiemos para ponderar el no regreso al pasado, como receta contra todos los males de este país. La repregunta obligada sería entonces a qué tramo del pasado no se desea regresar. ¿A la sucesión de tormentas económicas, a la sequía de 2018, a la volatilidad de los mercados, a la no prosperidad de la Selección argentina de fútbol en el último Mundial de Rusia?

Y siguen firmas e interrogantes incluso en la hipótesis de echar mano a la todavía no inventada máquina del tiempo para arribar al punto exacto del estallido del odio como expresión plítica. En la senda hacia octubre resaltan los dichos del asesor presidencial Jaime Durán Barba, quien avizoró que por estos días "Cristina asusta y Macri decepcionó", acotando que en su criterio "a la hora de votar el miedo será mayor que la decepción".

Desde la mitología popular suele considerarse que no es aconsejable augurar sombras, podría ocurrir que la oscuridad se conforme en interminable. También que no hace a la salud política de los pueblos el voto al mal menor. Si es que se pretende realzar el valor de la democracia, es inadmisible que gran parte de las propuestas para la búsqueda del bien común se produzca desde los dardos del miedo, el odio, el resentimiento.

Volvemos al párrafo inicial entonces, donde la cantidad de trabajadores desempleados en los últimos 12 meses llenaría más de cuatro estadios de River Plate repletos, sin contar los que quedaron cesantes en el escenario laboral sin registro. Sería dignificar en algo el debate público imprescindible.