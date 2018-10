lauatalan@baenegocios.com

@luisautalan

Cuando Steven Spielberg hizo emocionar al mundo desde las escenas inolvidables de la película "ET" y su mensaje por la paz, más allá de cualquier frontera, no imaginó que una escena de ese filme coronaría décadas después en una forma de empleo para jóvenes. La secuencia cinematográfica apunta al momento donde los "bicivoladores" rescatan al extraterrestre de las garras de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos para lograr algo que ET anhelaba, el regreso a su casa.

Por estos días hay muchachos que pedalean por su vida en las calles porteñas, desde el discutible eslogan sobre "ser su propio jefe". Por allí van los trabajadores del delivery, que deben completar jornadas de 10 horas, como mínimo, chatear desde sus teléfonos con clientes, recibir pedidos que se dictan desde otros países y otras circunstancias, que en realidad dejan entrever que la evolución del empleo no siempre viene de la mano de un futuro mejor, ni con simpáticos robots.

Incluso junto a otros trabajadores de plataformas, ellos pensaron en formar su propio sindicato, en honor a los principios de defensa, protección y honor del empleo, que hacen a la historia de las naciones donde Cambiemos apunta para mostrarnos ejemplos. En filas del oficialismo, incluso, se consideró casi un atrevimiento que estos muchachos pretendan sindicalizarse, para estimar que debieron ir solamente por la constitución de una mutual civil...

Mientras esto sucede, el Ejecutivo nacional cambió su meta para crear empleo de calidad por la necesidad urgente de cuidar los puestos y se mantiene la dinámica de tormentas bajo el formato de crisis, autogenerada o no es un capítulo aparte. Lo concreto es que todas estas notas, comentadas en enumeración caótica, se ciernen sobre las cifras que preocupan: la posibilidad de más despidos, el empleo en negro como único motor para achicar algunos milímetros la brecha entre ricos y pobres, pero sobre todo con un crecimiento progresivo de incertidumbre laboral.