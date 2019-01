gcalisto@cronica.com.ar

Un debate viejo como los trapos, bajar la edad de imputabilidad para los menores que cometan delitos, es el punto de partida de un año electoral con olor a naftalina. Llega rodeado de viejos artilugios políticos: gobernadores de todos los signos políticos cambian el calendario electoral pensando exclusivamente en su propio interés: adelantar las elecciones para no quedar pegado a Mauricio Macri ni a Cristina Kirchner, cambiar la fecha de la votación para dificultar un acuerdo de la oposición, cambiar las leyes para que no pueda haber Primarias, utilizar la boleta de papel como excusa para evitar el arrastre de tal candidata...

Todo en el escenario electoral da cuenta del abismo generado entre los políticos y quienes debemos elegirlos. La campaña del mal menor, en la que el candidato que gane lo hará exclusivamente por el rechazo a su competidor, tiene un marco claro desde su primera vuelta: el descontento con la gestión de Mauricio Macri es tan amplio como el rechazo al posible regreso de Cristina Kirchner.

"Juan se quejó de lo que paga de gas, dicen que este gobierno es horrible, pero lo volvería a votar para que no vuelva Cristina", se escucha en varias conversaciones. Ambos, sin embargo, reúnen suficientes votos como para evitar que surja una novedad, un candidato inesperado que logre superarlos y generar algo de esperanza o entusiasmo en los electores. El presente que no gusta, el pasado al que no se quiere volver, y el futuro ausente. Es una campaña sin alegría, discutiendo pasado entre críticas y murmullos.

La falta de un candidato novedoso, capaz de romper la polarización de Macri y Cristina, posiblemente sea culpa de los otros aspirantes, más que mérito de los favoritos para ocupar la presidencia a partir del 10 de diciembre de 2019. Un panorama demasiado triste para un país que tiene por delante durísimos desafíos, pero que jamás dejará de contar con un potencial difícil de igualar.