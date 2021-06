Una vez más la búsqueda desesperada de una nena de 5 años. Un pequeña que aún duerme con su mamá y en segundo la alejaron de su familia en San Luis.

Ya se hicieron 76 allanamientos realoizados y 400 los policías que buscan a Guadalupe. También el sistema de Defensa San Luis Solidario, Bomberos Voluntarios y la Policía Montada.

.



El Ministerio de Seguridad de la Nación activo el Alerta Sofía, que difunde de manera inmediata la imagen y la información sobre niños y adolescentes desaparecidos a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos como la televisión. La organización Missing Children incluyó a Guadalupe en su lista de niños buscados.

No es una zona con laque se cuente con cámaras de seguridad, lo que hay es el dato que una mujer de más o menos de 20 años se la llevó, por lo que pudo contar la primita.

Quién es, por qué se la llevó es aún un misterio, lo único importante es que Guadalupe esté otra vez con su familia.

En algún punto coincide con lo que sucedió con la niña M que fue llevada por un conocido de su madre. Pero en ese caso había cámaras y se sabía quien era.

Y hay búsquedas que no llegan a los medios, que no hacen masivas o que sus familiares no tienen herramientas de acceso a la Justicia para buscarlos. Asusta y angustia la listas con nombres de niños que no se sabe dónde están, que les hicieron, qué les contaron.

.

El Alerta Sofía, llamado así por Sofía Herrera quien aún no apareció, similar al de búsqueda de Estados Unidos, tendría que ser algo en que todos como ciudadanos nos involucremos.

La policía, los investigadores claro que deben buscarlos, pero todos deberíamos memorizar la cara de un niño o niña desaparecida porque esta gente tiene que movilizarse, comprar comida y alguien lo puede ver.

El 911 es lo más fácil de memorizar. Todos tenemos que ayudar en estas situaciones tan dolorosas. Para la familia claro. Pero sobretodo en este caso para Guadalupe, a quien alguien decidió alejarla de si propia vida.

No dejemos de hacer lo que padamos para encontrarla.