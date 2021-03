Por Marco Bustamante

Hace tres años comenzamos en Crónica un camino para llegar a cada rincón de argentina en busca de los misterios más sorprendentes.

Desde aquella primera nota, recorrimos más de diez mil kilómetros y hoy tenemos una segunda versión, actualizada y mejorada, exclusivamente dedicada a nuestros fantasmas. Volvemos a viajar desde el extremo sur, en los fríos eternos de la Antártida, hasta los agobiantes calores del norte de argentino en busca de lo sobrenatural.

Seguramente ninguna guía que compres en una estación de servicio, te va a contar sobre voces, aparecidos y leyendas de la ruta, pero la nuestra sí. Algunas de las historias, tienen que ver con relatos de épocas pasadas. Otras gozan de notable vigencia y hasta han sido objeto de controversia.

01)LOS ESPIRITUS DE TRIBUNALES (Rio Grande –Tierra del fuego) La Fiscalía Federal de Río Grande, es uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Son muchas las historias sobre objetos que se mueven misteriosamente, ruidos y gritos extraños. Más de un efectivo policial asignado al cuidado de tribunal, prefirió seguir la guardia afuera, a la intemperie, a pesar del frio.

02)SOMBRAS Y VOCES DEL CABO DOMINGO(Isla Grande–Tierra del fuego) Un lugar repleto de historias, la mayoría trágicas. Un sitio en el que ocurrió una aberrante matanza de habitantes de pueblos originarios en manos de Alexander Maclennan, conocido también como el chancho rojo”. Una persona que habría baleado y luego arrojado al acantilado a habitantes originarios del lugar. El episodio se conoce como el “Genocidio selkmam” o “”Genocidio ona”. Dicen que en el Cabo Domingo todavía hoy se ven sombras y se escuchan voces provenientes de ningún lado. Algunos especialistas, aseguran que este lugar es “oscuro” energéticamente.

03)FANTASMAS DEL CONSEJO DELIBERANTE(Caleta Olivia-Santa Cruz) Hace un tiempo, un concejal de la ciudad, afirmó de manera “oficial” que en el antiguo edificio del cuerpo deliberativo “hay fantasmas”. Muchos trabajadores del lugar, tienen sus propias anécdotas vinculadas al o los espectros.

04)LA CUEVA DE LAS MANOS(Perito Moreno-Santa Cruz) La Cueva de las Manos es un sitio arqueológico con pinturas rupestres, está situada en el Cañadón del Río Pinturas -cuenca del río Deseado- entre las localidades de Perito Moreno y Bajo Caracoles, y se accede a la misma por la ruta nacional Nº 40. Dicen los lugareños que todo lo estampado en el lugar, es el legado de la magia ancestral que utilizaban los pueblos originarios y que su energía está intacta. Las personas con “percepción especial”, aseguran sentir todo tipo de entidades que deambulan en el interior de la cueva.

05)LA DAMA DEL REGIMIENTO(Sarmiento-Chubut) El Regimiento de Infantería Mecanizado número 25, es el hogar de un espectro que suele transitar los inmensos patios. La figura vaporosa de color blancuzco se materializa de repente en la zona de la guarnición militar que limita con el cementerio del pueblo. Los que la han visto, aseguran que el espectro se mueve rápido y tiene una altura que va entre los 50 y 70 centímetros.

06)FANTASMA DE NENA APARECE EN LA RUTA (Camino Roque González – Chubut) Cuentan los lugareños, que es habitual en la zona, escuchar sobre la aparición de una pequeña en el interior de los autos en movimiento. Muchas veces se incorpora de la nada en el asiento del acompañante y otras en la parte trasera del vehiculo.

07)LA TORRE TALERO(Neuquén-Capital) Saliendo de la ciudad de Neuquén Capital, por la ruta número 22, cuatro km antes del aeropuerto, se abre a la izquierda un camino de tierra en cercanías de la nueva Terminal de ómnibus. Allí se levanta un edificio histórico construido en 1906, conocido como la "Torre Talero". Desde hace muchos años se habla de una extraña figura vaporosa en el lugar. Los soldados que cuidaba el sitio, contaban que se les aparecía de noche, levitando entre los manzanos o como una ráfaga por encima del desagüe. También la vieron en fuga por entre los eucaliptos o resguardándose detrás de los pilotes que sostienen la baranda del balcón. Los conscriptos temblaban cada vez que ella asomaba.

08)LA TORRE MALDITA(Ciudad de Buenos Aires) En Benito Pérez Galdós al 300, en el barrio de La Boca se alza la llamada Torre del Fantasma. De estilo modernista catalán, varias personas afirman que adentro vive el fantasma de una antigua moradora, una joven pintora llamada Clementina que enloqueció un día y se quitó la vida.

09)LOS ESPECTROS DE LA CASA ROSADA(Ciudad de Buenos Aires)En la sede del gobierno nacional, todos los gobernantes democráticos tienen su cuadro. Pero hay uno en especial que esconde un secreto perturbador: el de Nicolás Avellaneda. Como cuenta Liliana Franco en "Los secretos de la Casa Rosada", algunos funcionarios supersticiosos “tratan de no pasar cerca cuando el establecimiento está vacío y en silencio”. Presidente entre 1874 y 1880, Avellaneda murió a los 48 años, en 1885, en medio del Atlántico al regresar de Francia, donde no había podido ser curado de una enfermedad. Su sucesor, Julio Argentino Roca, recibió el cuerpo con honores y encargó la correspondiente pintura de forma macabra: usando la barba pulverizada del fallecido. Dicen los que se quedan a la noche en el edificio, que es común escuchar un sonido extraño que sale desde el cuadro o murmullos.

10)SANTA FELICITIA(Ciudad de Buenos Aires) En 1872, Felicitas Guerrero fue asesinada. En el lugar hicieron una iglesia donde, dicen, se aparece la víctima. Aseguran que aparece de blanco. Que carga con lo que queda de un viejo vestido de época. Otros apuntan que en realidad es una túnica mortuoria, más acorde con sus desgracias. La ven llorar.

11)FANTASMAS DEL SUBTE A(Ciudad de Buenos Aires) La línea A de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires fue pionera en Latinoamérica. Cuenta la historia que entre 1910 y 1913, cuando se construyó, dos obreros italianos fallecieron por el derrumbe de una pared sobre la actual avenida 9 de julio. Muchos pasajeros de la línea relatan que, de noche, las luces de las formaciones se apagan precisamente en ese tramo y que, al costado de los vagones, es posible ver los cuerpos sin vida de los trabajadores, como si sus almas hubieran quedado atrapadas en ese lugar.

12)ESPECTROS DEL HOTEL BOULEVARD ATLANTICO(Miramar-Provincia de Buenos Aires) El Hotel, que está ubicado a 10 km de la ciudad balnearia de Miramar y a 50 km de Mar del Plata, fue construido por un grupo de ingenieros alemanes y financistas argentinos, quienes decidieron fundar el balneario "Mar del Sur" como una alternativa veraniega a Mar del Plata. Pero el edificio se terminó en 1890, durante la crisis económica del gobierno de Juárez Celman en un balneario sin población y donde el prometido ferrocarril nunca llegó. El desastre económico desencadenado en 1890 trajo como resultante la quiebra de la entidad crediticia constructora y el proyecto se derrumbó, quedando lo erigido en el hotel en manos de un condominio conformado por las personas que figuraban en los antecedentes de dominio del Registro de la Propiedad. A fines del año siguiente, reclutados en Europa por la organización del Barón Hirsh, llegaron al puerto de Buenos Aires, en el barco “Pampa”, 818 exiliados judíos “pampistas” que escapaban de las persecuciones y masacres de Rusia del Este. Fueron alojados en el Hotel de los Inmigrantes de Buenos Aires y luego amontonados en un tren se los derivó a Mar del Plata, donde se los subió en carretas con destino a Mar del Sud. Allí se los alojó durante unos meses en el Boulevard Atlantic. Muchos inmigrantes murieron en un tornado y sus cuerpos exánimes fueron depositados por un tiempo en el sótano del hospedaje. Cuentan los vecinos que hasta el día de hoy, los días de temporal, suelen escuchar gritos saliendo del sotano.

13)BARCO PRENDIDO FUEGO Y VOCES (Punta Indio – Provincia de Buenos Aires) El viejo Hotel Argentino era un lugar extraño. Abandonado a su suerte hace décadas, se mantenía en pie hasta hace poco en Punta Indio. En el lugar, los vecinos aseguran que se escuchan ecos de sus momentos de gloria. Voces, risas, la presencia de una silueta gris y de vez en cuando: un barco en llamas es observado cerca de la estructura.

14)FANTASMA DECAPITADO(Máximo Fernández – Provincia de Buenos Aires)Cuentan los vecinos de Máximo Fernández, que al caer el sol ocurren sucesos sobrenaturales. Algunos aseguran que pierden fácilmente la orientación y ven siluetas extrañas. Allí, en las inmediaciones de una capilla neogótica abandonada, aparece el espectro de una niña que murió entre 1904 y 1910 por el zarpazo de una leona que la decapitó.

15)EL CASTILLO DE EGAÑA(Rauch- Provincia de Buenos Aires) Cerca de Tandil se levanta el Castillo de Egaña. Con un pasado de lujo, muerte y mitos, se transformó con el tiempo en uno de los lugares más embrujado de la República Argentina. Parada indispensable si quieren tener contacto con el misterio.

16)LA CIUDAD ENCANTADA(La Plata- Provincia de Buenos Aires) Desde el día de su fundación hasta la actualidad, La Plata está asociada con los masones, la magia negra y hasta con símbolos satánicos. No solo por como está diseñada. En el museo Dardo Rocha, ubicado a pocos metros de la plaza Moreno, todavía se guardan mucho material de las logias de la época.

17)GRITOS Y LLANTOS EN EL ASILO UNZUÉ(Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires) El asilo para pobres, huérfanas y desamparadas se inauguró en 1910 y estaba a cargo de monjas y curas. Un siglo después, la estructura fue reconvertida en un centro cultural y hay quienes aseguran sentir presencias y ruidos extraños en un antiguo sector, todavía en reparación. La conexión resulta inevitable. En 1927, una de las religiosas fue a rezar al oratorio y se cruzó con un capellán. Se dice que el hombre la violó y que luego la escondió en un túnel no muy transitado. Al parecer, la monja quedó embarazada y dio a luz a un bebé, que aún hoy llora todas las noches. Serenos cuentan que el ambiente del Unzué cambia a la madrugada y que la ronda de las 3 es la peor, que se escuchan risas de muchachas, cajitas musicales, puertas que se abren y se cierran, camas que se arrastran.

18)ALMAS EN PENA EN EL TORREON DEL MONJE(Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires) Fue construido a principios del siglo XX, en honor al fraile Ernesto Tornero que en el siglo XVI dirigió el primer asentamiento religioso en esas tierras. El lugar tiene el estigma de sus espectros y fantasmas que viven desde su inicio el edificio. Según la historia más arraigada, en lo alto de la torre, el cacique Rucumará tenía prisionera a Marina, una indígena que lo rechazaba porque se había enamorado de Rodríguez, su conquistador español. Este último ordenó a Rucumará soltar a la mujer a cambio de perdonarle la vida. Pero lejos de convencerlo, el cacique tomó a Marina y juntos saltaron a los acantilados. Quienes sostienen esta leyenda afirman que los fantasmas que pululan por el Torreón son, en realidad, los amantes desencontrados.

19)LAS SOMBRAS DE LA ISLA(Isla Martin García- Provincia de Buenos Aires) Hace muchos años, el Presidente Sarmiento construyó en el lugar un lazareto, un sitio en que los inmigrantes que iban hacia Buenos Aires debían hacer una parada en cuarentena. Muchos enfermaban, y se debió erigir un crematorio para quemar a los muertos. Aún hoy, los habitantes y visitantes de la isla aseguran que es común ver sombras moviéndose entre las ruinas del lugar.

20)EL ACOMPAÑANTE INESPERADO(Cacheuta-Mendoza) Muchos camioneros aseguran haber visto cosas extrañísimas en la ruta. Pero existe una historia muy conocida en el ambiente que es la de la curva de la muerte, en Cacheuta. Dicen que si se pasa a determinada hora de la noche por ese lugar, una extraña figura aparece sentada en el asiento del acompañante y se esfuma al terminar la curva.

21)ELCHA LLORA(Malargüe-Mendoza) A siete kilómetros de Los Molles, se encuentra la laguna de “la niña encantada”. Con solo escuchar su nombre, nos damos cuenta el secreto que guarda este lugar. Se dice que una joven huarpe llamada Elcha se suicidó al no poder concretar su sueño de amor y que aparece en el espejo de agua de vez en cuando.

22)LA MANSIÓN STOPPEL(Mendoza-Capital) En la vieja casona del centro mendocino, los vecinos cuentan que se escuchan gritos y sonidos extraños para los cuales no encuentran explicación. Mientras la estaban refaccionando, los serenos del lugar denunciaban permanentemente ruidos extraños y movimientos de objetos sin explicación.

23)EL FUTRE(Puente del Inca-Mendoza) El Futre es el fantasma más notable de la provincia de Mendoza. Para contar su historia, nos tenemos que remontar al momento de la construcción del ferrocarril trasandino. Para llevar a cabo esa obra monumental, los directores del ferrocarril reclutaron una gran cantidad de obreros chilenos, porque el chileno generalmente tiene más propensión a los trabajos cordilleranos, que el peón argentino. Ocurrió sin embargo que los sábados, cuando se hacía el pago quincenal, en Uspallata sobre todo, se producían muertes y muchos hechos de sangre. Poco a poco, se fue generalizando la popularidad de este personaje extraordinario que hoy se conoce con el nombre de El Futre. El vocablo proviene de un chilenismo que significa hombre elegante. Precisamente la leyenda cuenta que un hombre muy elegante desvalijaba a los peones chilenos de su cobranza semanal. Este ladrón robaba con tal maestría que no era advertido por sus víctimas. Con el tiempo ocurrió que alguien mató a este famoso Futre. Se dice por ahí que lo enterró en la parte trasera del cerro Tolosa, junto con el dinero que había robado. Desde entonces quedó viva su leyenda. Dicen los lugareños que el espectro todavía hoy aparece en la zona, en busca de desprevenidos trabajadores.

24)LA CUEVA DE LAS BRUJAS(Malargüe-Mendoza) Hay una leyenda de la Caverna de las Brujas que fue transmitida de boca en boca, de generación en generación entre los habitantes de la zona, y hoy le da un toque de misticismo al recorrido. Según cuenta, antiguamente el pueblo de Bardas Blancas dominaba la región, era una de las tribus más poderosas que tenía cautiva a dos mujeres blancas, quienes fueron lastimadas en las plantas de los pies, para que no pudieran huir de las tolderías. La leyenda cuenta que cuando sanaron sus heridas, las dos cautivas se refugiaron en la caverna, en la Sala de la Virgen. Los pobladores vieron salir a dos grandes lechuzos por la puerta de ingreso, lo que hizo suponer que las mujeres brujas se habían transformado en aves y escapado de esa forma. A partir de esos días, los habitantes de la zona comenzaron a ver a dos mujeres de aspecto andrajoso, pelos largos y muy sucias, que en altas horas de la tarde salían de la caverna y volvían a ingresar.

25)LA PUERTA DIMENSIONAL(El Challao-Mendoza) Desde hace un par de décadas, miles de personas comenzaron a hablar de cierta piedra ubicada detrás del Cerro Arco. Unos decían que era la puerta hacia una ciudad secreta. Otros, que se trataba de una base extraterrestre. "En Isidris hay cardos, cactus, pajaritos. Y también visitante, si se puede decir así. Yo he visto figuras blancas, con brillos. Son bajas, como de un metro. Tienen la cabeza alargada y una risa que no se sabe si es buena o mala. Si andás distraído no las ves: podés tenerlas un rato largo al lado hasta darte cuenta. Les gusta espiar. Una noche, andando solo, vi un coso de esos, saqué el cuchillo y lo empecé a perseguir. Él iba rápido, flotando; y yo iba a los tropezones, enganchándome con las espinas", le contó hace tiempo un paisano a un periodista local. La versión más extendida sobre este lugar es que Isidris es el nombre de una ciudad intraterrena y que en ese lugar en Las Heras se encuentra la puerta hacia otra dimensión, que es donde está esta ciudad que es impresionante debido a su belleza y esplendor. De hecho, se la llama "Ciudad Dorada".

26)LAS SOMBRAS DE JUSTO(Justo Daract-San Juan) Los vecinos del lugar desde hace años hablan de las sombras que recorren sus calles. Pero la noticia “explotó” cuando aparecieron imágenes de las cámaras de seguridad del municipio mostrando las extrañas figuras deambulando en la noche.

27)EL MISTERIOSO GRAN HOTEL VIENA(Miramar-Córdoba) El lugar, hoy transformado en museo, encierra muchas historias emblemáticas vinculadas con fantasmas. Según algunos grupos de “investigadores paranormales”, es una de las edificaciones más embrujados del mundo.

28)ESPECTROS EN EL HOTEL (La Falda-Córdoba) El Hotel Eden está repleto de historias. La versión que fortalece la presencia de ese pequeño fantasma proviene de los vecinos del lugar. Según aportan, en los primeros años de funcionamiento del hotel ocurrió un hecho horripilante: una criatura de 18 meses murió a causa de la hipotermia ante un descuido de sus padres. Desde entonces, parece ser que ese espíritu reclama el calor que no tuvo a causa de una negligencia.

29)MR. LITTLEMORE (La Falda-Córdoba) En 1969 Mujica Lainez se mudó a su casa de Cruz Chica. En "El Paraiso", vivió con su madre, sus tias y el fantasma de un caballero ingles. En su novela “Cecil” inmortalizó al espectro que aún ronda La Cumbre.

30)LOS FANTASMAS DEL CABILDO(Córdoba-Capital) En el Cabildo Histórico de la capital cordobesa, funcionó la primera cárcel pública y sus calabozos subterráneos fueron testigos de lamentos tras los muros de los condenados a muerte e historias de almas en pena. Además, fue sede de la vieja Central de Policía y suelen escucharse aún repiqueteos del teclado de un antiguo sumariante, como si continuara con sus escritos desde el “otro mundo”.

31)LA HAMACA DE FIRMAT(Firmat-Santa Fe) En el invierno de 2007, un chico de esa ciudad del sur de Santa Fe descubrió que uno de los columpios se movía solo. El misterio tuvo todo tipo de explicaciones. Se robaron la hamaca y después le construyeron una reja alrededor. Dicen que el fenómeno continua.

32)LA MUJER SIN ROSTRO(Rosario-Santa Fe) El espectro, que no tendría cara, aparece en la municipalidad rosarina para interactuar con los empleados que trabajan a la noche. La ultima vez, le pidió a una asustada mujer que no le apagaran la luz de noche. Según trascendió, el espíritu correspondería a una fallecida telefonista del municipio llamada Yolanda.

33)LA CASA EMBRUJADA DE ZONA SUR(Santa Fe-Capital) En esta mansión, ubicada en la esquina de 3 de Febrero y Freyre, aseguran que los fenómenos paranormales son frecuentes y se repiten casi a diario. Nadie ha logrado vivir por mucho tiempo en ella.

34)ESPECTROS DE LA GALERIA STORNELL(San Juan-Capital) La historia de este lugar se teje a diario, la gente que trabaja en la galería Estornell, en pleno centro de la capital sanjuanina, cuentan por lo bajo sobre la existencia de fenómenos paranormales relacionan con un hecho histórico: hasta 1835 había un camposanto en el terreno donde ahora está ubicado el centro comercial.

35)ALMAS EN PENA EN EL HOSPITAL(San Juan-Capital) Bajar al sótano de las viejas instalaciones del Hospital Guillermo Rawson, de San Juan, no es una tarea recomendable para los empleados impresionables ya que ese espacio es desde hace mucho tiempo un ámbito proclive a las manifestaciones paranormales atribuidas a los "paquetes de energía" que aún se mantienen latentes en el lugar, con su carga eterna de angustia y dolor. Concretamente, estas actividades tienen epicentro en la parte ya desafectada del viejo centro asistencial sanjuanino y en especial en la zona donde el desastre generado por el terremoto que devastó la provincia en enero de 1944, funcionó como morgue provisoria de las víctimas fatales que dejó el movimiento telúrico. Ese sector también supo albergar una sala de internación que cada vez tuvo menos aplicación para la funcionalidad del nuevo hospital.

36)LA DAMA DE BLANCO, DE LA AZOTEA LAPALMA(Gualeguachú-Entre Ríos) Según relatan los medios del lugar, el dueño era Francisco Lapalma, hijo del primer médico de la ciudad, quien se casó con Martina Carmona. La construcción fue símbolo del poder económico del matrimonio Lapalma Carmona. Miembros de la alta sociedad de la cual participaban activamente, no existía la posibilidad de imaginar que una de sus sobrinas, viviera una historia de amor con alguien de clase trabajadora. Pero Isabel Frutos, hija de Benito Frutos y Petrona Carmona (hermana de Martina) nació para romper con las reglas y se enamoró de un joven jornalero que trabajaba en los campos de su padre, quien fue el primero en ingresar los árboles de citrus a la provincia. Lejos de permitirle seguir adelante con su romance, Isabel fue separada de sus hermanas y de su enamorado y fue llevada a vivir a la gran Azotea. Allí, sumida en la angustia y la tristeza, decidió dejarse morir. Por amor, Isabel Frutos se negó a comer y beber hasta que su cuerpo de 19 años de edad comenzó a enfermar, hasta su muerte el 26 de febrero de 1856. Las crónicas de la época y la historiadora Andrea Sameghini relatan que “murió tísica, murió de amor” y que su cuerpo fue sepultado al día siguiente de su fallecimiento. Los relatos populares hablan de la imagen de una niña mujer que por las noches y vestida de blanco, llora en los balcones de la Azotea.

37)FANTASMAS EN EL FRIGORIFICO(Gualeguachú-Entre Ríos) La vieja estructura ubicada en las afueras de la ciudad, guarda múltiples secretos. Los cuidadores aseguran haber visto fugaces apariciones y escuchar ruidos a la noche.

38)LA MANSIÓN DEL RUIDO(Tezanos Pinto-Entre Ríos) Según cuentan los pobladores, un miembro de la familia Tezanos Pinto contrajo enlace con una dama de otra familia de alta posición social, llamada Eloísa Moritán, quien pasado un tiempo de habitar en la finca, comenzó a padecer trastornos mentales que se fueron agravando por lo que su esposo decidió ocultarla en un altillo. Tiempo después la joven mujer murió y su cadáver fue sepultado secretamente en las cercanías de la casona. Pasados los años hay varios vecinos que aseguran que en el lugar se escuchan ruidos raros, incluso está quien asevera que se ve una figura femenina desplazándose por el lugar.

39)LA CUEVA DE LAS BRUJAS(Sanagasta-La Rioja) Ubicada a 1.500 metros de Villa Sanagasta, rumbo a Huaco en La Rioja, hay una caverna en lo alto del cerro, con una gran boca como entrada y unos 50 metros de profundidad; su piso exterior es de una increíble limpieza y su arena brilla reflejando el sol. Se afirma que las brujas riojanas llegan desde el Famatina a Sanagasta y desde allí viajan a Salavina, Santiago del Estero, que sería el centro nacional de estas prácticas.

40)VOCES EN LA GUARDIA(Santiago del Estero -Capital) El Hospital de Niños Eva Perón, encierra entre sus paredes secretos dignos de una novela de terror. Empleados, médicos y vigiladores, son testigos a diario, de extrañas manifestaciones audibles de chicos llorando que provienen de ninguna parte.

41)LA NENA DEL CANAL(Copo-Santiago del Estero) Muchos afirman haber visto la aparición de una nena de cuatro o cinco años y cabellera rubia. Primero está parada sobre el borde del canal, y cuando se aproxima el que la ve, se lanza a las aguas y desaparece. Como si nunca hubiera existido.

42)LA MANSIÓN DE LOS ETERNOS ENAMORADOS(Corrientes-Capital) La casa en cuestión está ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de La Rioja. Fue construida para albergar a una pareja de recién casados que por un hecho fatídico nunca llegó. La casona de Meade-Pampín, como se la conoce en Corrientes, es habitada por los fantasmas de los “enamorados eternos”.

43)LA MUJER DE LA TRAGEDIA(Ruta 14-Misiones) Desde hace años el misterio rodea algunos episodios ocurridos en el puente de la ruta Nacional 14,sobre el arroyo Yazá, en las inmediaciones de Campo Viera, en el centro de la provincia. Es que, muchos lugareños aseguran haber presenciado fenómenos paranormales.

44)EL CEMENTERIO SUECO(Oberá-Misiones) Este camposanto fue varias veces saqueado en los años 90´. Cuando comenzó a difundirse la noticia, los vecinos comenzaron a hablar de apariciones vaporosas y luces entre las tumbas, que atribuían al malestar de los muertos por haber sido profanado su lugar de descanso.

45)EL CASTORAL(Simoca-Tucumán) Un castillo, actualmente en ruinas, que está ubicado en las afueras de Simoca, a orillas del Río Salí, data de 1913, construido por el alemán, Otto Ruckaeberle. La historia cuenta que fue una mujer francesa muy hermosa quien le pidió al hombre la construcción de esta propiedad como prueba de su amor. En su época de esplendor, los dueños del castillo ofrecían fiestas enormes. Pero repentinamente al finalizar la década de 1910 el lugar perdió su brillo. Muchos años después, los lugareños aseguran haber visto salir una luz extraña desde el castillo hasta el cementerio, y que pocos minutos después vuelve al lugar. El cuidador, solía contar que se escuchaba el deambular de Otto Ruckaeberle todas las noches.

46)ESPIRITUS Y LUCES MALAS EN EL CEMENTERIO(Tafí del Valle-Tucumán) El camposanto ubicado en las afueras de Tafí, está repleto de historias. Los cuidadores del lugar aseguran que por la noche, luces y figuras aparecen y desaparecen.

47)ESPECTROS EN LA CASITA DE TUCUMAN(Tucumán-Capital) En la histórica Casa de Tucumán, escenario de la proclamación de la Independencia en 1816, se registra actividad paranormal, que incluye "ruidos, pasos, alguna que otra sombra, alguna puerta que se abre sola, alguna ventana que se abre sola".

48)LA LOCOMOTORA FANTASMA (Formosa-Capital) Son numerosos los relatos de personas que aseguran haber pasado por la extraña experiencia de vivir situaciones paranormales con el “tren fantasma”, que solía recorrer el Ramal C-25, desde la ciudad de Formosa hasta Embarcación, Salta, pasando por todos los pueblos de la ruta 81, sin llegar nunca a destino.

49)EL TREN A NINGUNA PARTE(Alemanía-Salta) Alemanía, con tilde en la í, como lo pronuncian los salteños, es un hermoso pueblito de montaña. Hasta ahí llegaba el ramal del ferrocarril C-13, que dejó de funcionar hace muchos años. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que un misterioso tren fantasma es visto, pasando por la vieja estación con dirección a los valles calchaquíes.

50)LOS FANTASMAS DEL CUARTEL(San Pedro-Jujuy) Bomberos de esta localidad aseguran que se escuchan voces extrañas y ruidos nocturnos. Aparecen objetos súbitamente desordenados, y hasta imágenes fantasmales surgen de la arena. Según pudimos averiguar, en algunas oportunidades, uno oficial llegó a escuchar una voz fantasmal que mencionaba su nombre y apellido desde el fondo del Cuartel. También en reiteradas oportunidades se encontró ropa diseminada por el piso, cuando apenas momentos antes estaba bien acomodada en un casillero.