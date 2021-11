Por Karina Limura

suplesdomingo@cronica.com.ar

Qué pasaría si la historia del descubrimiento de América cambiara? Esto podría suceder con un descubrimiento arqueológico, de un hallazgo anómalo que aquellos investigadores que los realizaron fueron acosados y sus carreras se vieron obstaculizadas, por el simple hecho de que todos los cimientos del origen de la historia en América entraría en duda.



Descubrimiento en México

.

Este tipo de descubrimiento puede llegar a demostrar que los primeros seres humanos ya vivían en América desde hace al menos 250 mil años. Esto significa una cifra récord de lo que resalta la historia hasta el momento. Una de las hipótesis más aceptadas sobre los humanos en el continente, es la que habla sobre el poblamiento de América desde hace solamente 16.000 años, que también se conoce como la teoría de poblamiento tardío.

Esta teoría define que la llegada de los seres humanos se produjo por el estrecho de Bering, que iba del actual territorio de Rusia, al actual territorio de Alaska. Según esta hipótesis todo el continente se fue poblando poco a poco de norte a sur, hasta llegar a Argentina.

Otra de las teorías que al pasar los años gana cada vez más fuerza, es la que defiende que los primeros habitantes de América se remontan mucho años atrás de lo pensado. Está teoría se denomina con el nombre del poblamiento temprano de América, y se destaca no solo por defender la posible llegada de através del estrecho de bering, sino porque además, habla de la posibilidad de que los primeros seres humanos llegan a América en embarcaciones atravesando todo el Océano Pacífico o incluso por el sur.

A esta segunda teoría se le suman constantes evidencias que demuestran que los primeros seres humanos llevan en el continente americano miles de años más de lo que se creía hasta hace poco tiempo. A mediados de septiembre del 2021 se descubrió la huella humana más antigua de todo el continente de América.

.

Esta evidencia se detalló en Nuevo México, y se detalló con una antigüedad de 33.000 años. La publicación del nuevo hallazgo se dio a conocer en la revista Science, medio especializado en el que explican que las huellas de ese tiempo pertenecen a niños, adolescentes y adultos.

Lo más curioso de la información, es que expresan que fueron encontradas de una forma en la que se puede pensar que se encontraban jugando entre ellos. En el último tiempo, el descubrimiento más impactante que puede derrumbar la principal teoría de la llegada de los seres humanos al continente americano se encuentra en México.

En Hueyatlaco, México, se hallaron evidencias humanas con una posible antigüedad de 250.000 años. Los investigadores descubrieron herramientas de trabajo o caza, estos se encontraban elaborados en piedras. Alrededor de las herramientas se encontraron varios huesos de animales y la datación de estos huesos, algunos manipulados, arrojó la antigüedad.



Las pruebas



Tras dar a conocer este hallazgo a todo el mundo, los investigadores aseguraron que sufrieron constantes ataques por el siempre hecho de dar a conocer esta noticia y mostrar el material. Los investigadores mencionaron que al dar a conocer la información, fueron señalados de incompetentes e incluso aseguran que desde ese entonces sus carreras se vieron en declive porque eran señalados en todos lados a los que iban. La única inconveniencia del hallazgo, es que los objetos de piedra no se pueden datar, es decir a ciencia cierta el momento exacto en el que los seres humanos tallaron esas herramientas encontradas.

.

En este particular hallazgo, se sugirió la posibilidad de que en el lugar, un antiguo arroyo que ya no existía erosiono el terreno y mezcló los estratos más antiguos con los más recientes. Si se tiene en cuenta esta teoría, se puede pensar que se provocó que estos artefactos de piedra se encontrarán junto a otros elementos como fue el caso de los huesos de animales, pero que no fueran contemporáneos, es decir que con el movimiento de tierra hayan descendido estos elementos.



Otro de los problemas que se tienen en cuenta en esta situación es la datación. Dependiendo del sistema que utilicen para datar, o de la muestra que seleccionen se puede observar una datación de antigüedad variada. Con este descubrimiento, a pesar de la diferencia de años, los datos arrojados por los análisis demuestran que la existencia de los humanos en el continente americano es mucho más antigua de lo que se pensaba.



De demostrarse esta antigüedad de más de 200.000 mil años de existencia de seres humanos en América, se estaría ante la posibilidad de que se tratase de otra especie de humanos totalmente distinta a la que conocemos. Si se plantea que otra especie humana se encontraba en el continente americano antes de que llegara el homosapiens, se podría estar hablando de la existencia de homo erectus o denisovanos, que eran humano que habitaban la zona oriental de Asia y que por lo tanto podrían tener más posibilidad de cruzar a ese continente.



Con el correr de los años y el avance en los descubrimientos, la historia se va retrasando muchos años más, y todo parece ser mucho más antiguo de lo que se creía. Aún no se tienen pruebas científicas certeras o validadas por el mundo de los investigadores sobre los últimos hallazgos, pero no se descarta que estos elementos encontrados puedan cambiar el rumbo de la historia del continente americano y la descendencia de las personas en el mismo.

.

DEL BIG BAG: EL ORIGEN DEL HOMBRE EN EL PLANETA

La vida en la tierra surgió hace unos 3.500 millones de años. Se inició así un proceso evolutivo de animales y plantas del que tenemos pocos datos, pues las primeras formas de vida eran microscópicas y luego animales y plantas blandos (algas, gusanos) que no dejan restos fósiles.

Este primer periodo de la vida se conoce como precámbrico, y se extiende hasta el momento en que podemos seguir más fielmente la evolución biológica a través de los fósiles. A partir de aquí, los biólogos dividen el tiempo en eras: La era primaria o paleozoica comienza hace 570 millones de años.

Se distinguen a su vez varios periodos: En el periodo cámbrico abundan los trilobites, moluscos y crustáceos; La era secundaria o mesozoica empezó hace 245 millones de años; La era terciaria o cenozoica se inicia hace 65 millones de años. Estos son las principales eras de los comienzos.

OTRA MIRADA: LA TEORÍA DEL POBLAMIENTO TARDÍO



La teoría del poblamiento tardío, también conocida como teoría Clovis o consenso Clovis es la teoría sobre el poblamiento de América que predominó desde mediados hasta finales del siglo XX. Esta hipótesis sostiene que hace aproximadamente entre 14.000 y 13.500 años antes de nuestra era, un pequeño grupo de seres humanos (homosapiens)procedentes de Siberia ingresó a lo que se denomina continente americano por lo que es conocido como estrecho de Bering, ubicado en Alaska.

.

En este periódo se supone que el se dio una gran bajante del nivel de las aguas durante lo que se conoce como la edad de hielo. Una vez que este acotado grupo cruzó por la zona del norte, decidió marchar al sur por medio de un corredor libre de hielo al este de las Montañas Rocosas el valle del río Mackenzie, en la zona oeste de la actual Canadá, a medida que el glaciar retrocedía, para constituir la cultura Clovis, de los cuales a su vez descienden todos los demás pueblos originarios de América.¿Cómo nació la teoría? La teoría del poblamiento tardío se base en los hallazgos en los yacimientos arqueológicos descubiertos en 1929, los que constituyeron la cultura Clovis y su llamativo diseño de las puntas de lanza (puntas Clovis). Por otra parte, la teoría expone que los sitios arqueológicos datados antes de ese periodo antes de los 13.000 años, tienen muy poca aceptación en le comunidad científica internacional, y principalmente entre los científicos norteamericanos seguidores de Ale Hrdli ka.La mayoría de arqueólogos, entre ellos el reconocido Thomas Lynch de la Universidad de Cornell, han cuestionado la seriedad de todos los sitios pre-Clovis, como es el caso de las herramientas de piedras encontradas junto a huesos que datan de fechas mucho más antiguas a las que se creían. Con el correr del tiempo y el avance de la ciencia, la teoría del poblamiento tardío perdió sustento y sigue haciéndolo. Además, se considera que la Cultura Clovis no representa la cultura ancestral de los demás pueblos americanos.La pérdida de creencia de algunos científicos como de personas no se da solo por el descubrimiento en México, esto viene desde hace mucho más años con el hallazgo de los restos arqueológicos de Monte Verde, al sur de Chile, con 14 800 años de antigüedad, considerados los más antiguos de América, están ampliamente reconocidos por la comunidad científica. Además, en 2016 se encontraron en Florida restos humanos de 14.550 años de antigüedad.6En estas últimas semanas, gracias al descubrimiento que se dio en México de las herramientas utilizadas y huesos manipulados, estas investigaciones que habían sido frenadas por la comunidad comienzan a tomar fuerza sobre una nueva teoría de población en el continente americano. ¿Será que la historia pueda tener una vuelta de giro dentro de poco y así, encontrar los orígenes reales de la población de América con pruebas certeras.