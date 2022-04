Mito o realidad. Es una pregunta que la historia de la humanidad se viene haciendo hace tiempo sobre el mago Merlín, nombre que resuena en la mayoría de las personas a pesar de los años que esta tenga. A comienzos del 2020, año en el que el mundo se vio revolucionado por la llegada de la pandemia del coronavirus, varios científicos encontraron unos manuscritos que serían clave para avanzar sobre la respuesta de existencia del hombre que ayudó al Rey Arturo a lo largo de su recorrido.

Es un híbrido

En los escritos de Geoffrey de Monmouth, se señala que Merlín es un híbrido, ya que sus padres serían el demonio y una mujer. El mago vivió en el siglo VI al norte de Bretaña, según detalla la historia de Geoffrey. He aquí la pregunta más importante, Merlín surgió del imaginativo del lector, o este realmente se basó en la vida de un hombre de carne y hueso que sí existió y vivió semejantes hazañas como las que se conocen.

Los papiros de Bristol también presentan a un Merlín más casto. La narración de su encuentro con Viviane está “ligeramente atenuada” en lo referente a la sexualidad.

Antiguo manuscrito

El mago más famoso de todos los tiempos en la historia europea fue protagonista de todo tipo de historias de fantasía ambientadas en la corte del rey Arturo de Camelot. También, se dice que fue un personaje que vivió en la realidad. Los responsables de la revelación de los textos más antiguos que narran sobre la vida del mago Merlin son Leah Tether, presidenta de la Sociedad Artúrica Internacional (rama británica) del Departamento de Inglés de Bristol, su esposo, historiador medieval y especialista en manuscritos, Benjamin Pohl del Departamento de Historia de la misma universidad, y Laura Chuhan Campbell, medievalista especialista en Literatura francesa de la Universidad de Durham.

.

Los escritos fueron rescatados, por así decirlo, en Bristol, y contienen un pasaje que incluye la batalla en Trebes contra el rey Claudas y el encuentro de Merlín con Viviane, conocida también como la Dama del Lago, quién era una hechicera de la que los hombres se enamoraban. Aparentemente, Merlín se negó a estar con ella y regresó con Arturo. Tras un largo trabajo científico, en las primeras declaraciones, la doctora Tether comentó que según reveló el análisis paleográfico de los manuscritos, estos se podrían ubicar entre 1250 y 1275, posiblemente al noreste de Francia. El examen de la escritura permite así mismo detectar dos estilos, pertenecientes a dos escribas diferentes. Los nuevos escritos podrían llegar a favorecer el relato y la investigación del británico John Matthews, quién develó que Merlín en realidad si existió y no es simplemente una leyenda.

El británico Matthews, experto en el ciclo artúrico, concluyó, tras una investigación que le llevó treinta años, que el enigmático hechicero resultó ser un personaje histórico, real y no de ficción. El experto de textos, investigó a bucear en antiguos poemas célticos y otras fuentes crípticas, el experto dice haber averiguado que Merlín, o Myrddin, como se le nombraba antaño, fue un líder de los Picts, una tribu que habitó las tierras de la actual Escocia. En el proceso de su investigación, Matthews dijo que “hay más pruebas sobre Merlín que sobre el rey Arturo para apoyar la idea de que fue un personaje real”. Asimismo, el autor esboza su tesis en una biografía, titulada Merlín: Hechicero, profeta, mago.

Cabe recalcar que desde 1198, la exactitud histórica de la obra de Geoffrey de Monmouth fue desacreditada debido a inconsistencias que podrían ser simplemente el resultado de errores de traducción.

La historia del Mago Merlín en papiros descubiertos

Existió, y fue mago

El británico indicó que el conocido mago Merlín como era jefe tribal, combatió en la histórica batalla de Arderyd en el año 573, una sangrienta lucha entre pueblos de Y Gogledd, o “viejo norte” de Gran Bretaña, y un ejército irlandés invasor. ¿Y cómo se convirtió en Mago? El historiador señaló que según las fuentes con las que pudo verificar la historia del mago Merlín, este rey o príncipe, que en realidad llevaba el nombre de Myrddin, participó en la batalla y vio morir a la mayoría de los miembros de su familia. Según se cree, por lo que detallan los escritos, también, tras vivir semejantes sucesos, el hombre se volvió loco y se fue a vivir solo al bosque. Por la conmoción que vivió, Merlín se convirtió en una especie de hechicero ermitaño que vagabundeaba por el bosque de Celyddon, en la frontera entre Escocia e Inglaterra, y hablaba con los animales salvajes, andanzas de las que se hizo eco la poesía céltica.

En cuanto a los escritos, que se conocen, ahora con el nuevo descubrimiento y el avance en sus análisis, se puede observar que lo que sucedió en las historias artúricas es que al toparse con la poesía céltica y el personaje de Myrddin decidieron incorporarlo. “Los fragmentos de este manuscrito del siglo XIII fueron usados como material de relleno para encuadernar otras obras posteriores”, según detallan los investigadores que avanzan con los últimos manuscritos encontrados en Bristol. El trío de investigadores encontró, además, diferencias sutiles en la narración de la historia comparada con otras posteriores, lo que puede llegar a ser un indicio y verificar lo que menciono el historiador británico.

Revelación de las escrituras

El equipo de investigadores también dedujo que el manuscrito, del que procedían los papiros, se había convertido en material de “desecho” en Oxford o Cambridge, y luego fue reciclado, para ser usado como material de encuadernación, cosa que sucedió antes de 1520. Los investigadores, que frente a los análisis de los manuscritos, pueden llegar a demostrar que el mago Merlín fue una persona real, pero que no data del siglo arturista, sino que podría llegar a ser de mucho antes, por eso es la confusión entre que pueda llegar a ser entre leyenda o realidad. ¿Será, entonces, el mago Merlín una de las personas más famosas en la historia literaria?

Merlín: el hechicero más famoso

Merlín es uno de esos personajes que no necesitan introducción alguna, cuya habilidad con la magia trascendió las culturas, en particular de la mano con las leyendas artúricas, que a su vez ha sido motivo de adaptaciones fílmicas o de televisión. No obstante, a pesar del ciclo artúrico, algunas versiones le otorgan poca importancia al origen y la concepción de Merlín. Por otro lado, existen otras versiones posteriores, como la de Robert de Boron, en la que la unión del íncubo y la mujer mortal tiene como objetivo que Merlín se convirtiera en el mismísimo Anticristo.

La segunda versión

De acuerdo con la leyenda, su concepción y destino como Anticristo tenía como objetivo revertir lo hecho por Jesucristo cuando descendió a los infiernos, cuando a aquellos atrapados en el purgatorio tuvieron la esperanza de alcanzar los cielos, mientras que aquellos que estaban en el infierno por el pecado original los iluminó con la gloria. El destino de Merlín como el enemigo de Jesucristo se vio coartado cuando un cura llamado Blaise lo bautizó, liberándolo de Satanás, al tiempo que mantuvo los poderes demoniacos que este le proveyó, así como el don profético que Dios le otorgó. De esa forma, Merlín pasó a formarse como uno de los magos y profetas más importantes de su tiempo, aún se está descubriendo si sucedió solo en la ficción o en la vida real también, utilizando las fuerzas del mal para obrar bien.

Las habilidades que tenía

Entre algunas de sus habilidades sobrenaturales, según la versión de Robert de Boron, se incluye la habilidad de cambiar de forma, una habilidad que resalta dado que es muy común en los cuentos folclóricos y la mitología alrededor del mundo. Sin embargo, esto, así como su origen diabólico, suele ser omitido en los cuentos populares que han mantenido al mago en gran estima. Además, Merlín podía dialogar con animales, dominar las fuerzas del clima y hacerse invisible. Fue además un experto en pócimas y hechizos, dada su gran devoción a la naturaleza, la cual él mismo denominaba como La Diosa más poderosa. Merlín fue asesor poderoso de Uther Pendragon, el Gran Rey de Britania.

El final

Cuando Merlín era bastante anciano, conoció a una joven muy hermosa, llamada Nimue. Era hija del rey de Nothumberland, y Merlín perdió la cabeza por ella. Le comenzó a enseñar encantamientos muy poderosos a cambio de que se convirtiera en su amante. Con el tiempo la joven Nimue empezó a temerle, puesto que era hijo de un demonio, la joven hechicera lo aprisionó para siempre en una prisión de cristal.

La leyenda sobre el Rey de Arturo

El Rey Arturo es uno de los personajes de la historia que más atrajo la atención de las personas durante generaciones. Sus hazañas, su valentía, sus caballeros, el misticismo que lo envuelve, incluyendo a Merlín el mago, y su famosa mesa redonda son parte de lo que encanta a tantos. La leyenda del Rey Arturo inicia a comienzos de la Edad Media. En este período Inglaterra no era considerada aún un país, se conocía como el reino de los Britanos. Este reino era constantemente atacado por invasores de sajones, anglos y juntos, tribus germánicas del sur de Escandinavia. Según la tradición, el rey Arturo fue el encargado de detener el ingreso al suroeste de Gran Bretaña de los constantes invasores, y por ende se encargó de ser el defensor y protector de los Britanos de sus enemigos. Gracias a la valentía de Arturo y a sus habilidades para ganar batallas, Gran Bretaña continuó perteneciendo a los Britanos por un tiempo.

La famosa espada de la roca

Arturo rompió su vieja espada, aquella que había sacado de la piedra, en su última batalla. Entonces Merlín, preocupado por la seguridad de Arturo, decidió ayudarlo a conseguir una nueva espada y lo llevó a un lago mágico que tenía en medio una isla llamada Avalon. En esa isla vivía la Dama del Lago, aunque según Malory eran dos mujeres a quienes llamaba de esa manera. La Dama del Lago le dio a Arturo una espada mágica. Esta espada podría cortar hierro y acero, pero lo más impresionante era que la vaina protegería a Arturo de cualquier herida.