Jason Bray pareciera ser como cualquier otro vicario anglicano, sin embargo, a partir de una experiencia personal en la que tuvo que enfrentarse a un espíritu enmascarado en su propia casa, asumió un nuevo papel realmente desafiante en la religión. Es así que en su nuevo y escalofriante libro, revela el horror de ser exorcista, según consignó el Daily Mail.

"El miedo en el rostro de mi esposa fue la primera pista real. Se había despertado con el sonido de nuestro bebé Tom llorando, entró en su habitación y se dio cuenta de que estaba helada. Pero solo en el área alrededor de su catre. Laura y yo nos habíamos mudado a nuestra casa el verano anterior, justo antes de mi ordenación. Era una antigua casa del Consejo en Gales que la Iglesia consideraba ideal para un coadjutor. Ese primer invierno, todo el lugar estaba oscuro y húmedo, y nunca pudimos calentarnos realmente, incluso cuando todos los radiadores estaban a tope. Esto fue particularmente extraño, dado que la casa tenía nuevas ventanas de doble acristalamiento. Pero no pudimos hacer nada. Era simplemente una casa fría. Luego vino la experiencia de Laura, seguida de algo que sacudió mi confianza en las explicaciones racionales. Una noche, tarde, fui al baño, me lavé las manos y me volví hacia la puerta. Estaba cerrado, pero sentí que había algo, alguien, al otro lado, mirándome directamente. Una sensación de hormigueo me recorrió, de arriba abajo".

El verdadero exorcista: Jason Bray.

"Pero no fue solo un sentido, fue una visión concreta. Él, yo sabía que era un él, tenía más o menos mi estatura y llevaba una máscara de madera, aproximadamente el doble de ancho que su rostro, y los rayos del sol se disparaban en todas direcciones. La máscara tenía agujeros para sus ojos que perforaban los míos. Después de unos segundos, también comencé a sentir malicia. Estaba paralizado por el terror, incapaz de respirar. Sin embargo, finalmente logré correr de regreso a nuestro dormitorio, donde me arrojé bajo las sábanas y traté de decirle a Laura lo que había visto".

Seguí insistiendo en que lo que había visto y sentido no podía haber estado realmente allí. Pero Laura sospechaba lo contrario. "Creo que es hora de que hablemos con el vicario", dijo. Como el vicario era mi jefe, me preocupaba que pensara que me había vuelto loco. Sin embargo, la noche siguiente me acerqué sigilosamente a él en una fiesta y le conté lo ocurrido. Para mi alivio, me tomó en serio.

Al día siguiente, apareció con una Biblia, una botella de agua bendita y un rociador. Caminó de habitación en habitación, rezando en silencio y bendiciendo la casa. Finalmente, nos reunimos en la sala y rezamos el Padre Nuestro. El cambio fue casi instantáneo: de alguna manera se sintió como si la casa se hubiera vuelto más amigable: se llenó de luz y calurosa. Lo que sea que hubiera estado allí, se fue.

Me pregunté si la casa estaría encantada. Una charla con un director de la iglesia resultó fructífera. "Interesante historia", dijo de mi casa. "Cuando estaban cavando los cimientos, alteraron un cementerio romano.

¿Había algo de esa época adherido a nuestra casa? ¿Y tenía un atractivo particular para nuestro hijo? Quizás, pensé para mis adentros, realmente hay más cosas en la Tierra de las que podemos explicar racionalmente ... Todo esto sucedió hace más de 20 años. Desde entonces, he tenido muchas más experiencias de lidiar con lo paranormal.

En el fondo, soy su vicario anglicano clásico. Soy el sacerdote que llevará a cabo el servicio de su boda, bautizará a su hijo y vendrá a verlo cuando haya perdido a un ser querido. Pero también soy un ministro de liberación, una actividad secundaria que decidí seguir después de mi propia experiencia. De hecho, hay bastantes de nosotros que tenemos un permiso especial de nuestros obispos para tratar con lo paranormal. En efecto, los ministros de liberación son exorcistas, aunque tendemos a no usar la palabra porque la mayoría de la gente piensa que significa expulsar demonios de los poseídos. La verdad es que los casos genuinos de posesión son extremadamente raros.

Ciertamente nunca me he encontrado con uno, aunque me cruzo con muchas personas que me dicen que creen que ellos o un miembro de la familia, por lo general una suegra, están poseídos. Pero estos casos son probablemente el resultado de una imaginación hiperactiva o tal vez de ilusiones. Entonces, nunca aparezco diciendo: 'Hola, soy el exorcista'. En cambio, generalmente digo: 'Hola, soy Jason y me enviaron para resolver tu problema'.Traigo mi bolsa de liberación siempre lista, que contiene libros de oraciones, un pequeño cáliz de vino, un plato para las hostias de la comunión, lienzos para que actúen como mantel de altar, gel de manos, candelitas y un encendedor, así como un crucifijo para actuar como un foco.

También se empacan una botella de agua de repuesto que se puede bendecir para proporcionar agua bendita, un rociador de agua y un suministro de sal (tradicionalmente agregada al agua como señal de purificación) porque nunca se puede garantizar que las personas tengan agua bendita en estos alimentos bajos en sodio. Finalmente, hay una pequeña olla de aceite que el obispo bendice una vez al año. Suena mucho, pero eso es lo que necesito para celebrar los réquiems por las almas de los difuntos, o más bien por aquellos que no están tan difuntos como deberían. La Iglesia incluso me proporciona cobertura de seguro.

Para que conste, por cierto: no cobro por mis servicios. Y no, no estoy en connivencia con los delirios de la gente, y a veces tengo que animarlos a que consulten a un profesional de la salud mental. Como todos los ministros de liberación anglicanos, he estado en un curso especial para ayudarme a diagnosticar y lidiar con lo paranormal, así como a diagnosticar cuando no pasa nada.

Espíritus que habitan lugares físicos.

"Mi primer caso involucró a una familia que le había dicho a su oficial de vivienda que estaban siendo perseguidos por un fantasma. "Sí, vimos esta figura en la sombra de allí. . . así que llamamos al consejo ', me dijeron. Miraron con absoluta indiferencia mientras yo bendecía su casa, rociando agua bendita en cada pared y proclamando que estábamos a punto de expulsar las fuerzas de la oscuridad. Como señaló más tarde un colega con más experiencia, es casi seguro que esta familia solo quería una excusa para mudarse a una casa municipal más agradable. Esa fue mi primera lección importante: las personas que experimentan genuinamente fenómenos paranormales nunca son indiferentes; siempre están asustados. No por "fantasmas verdaderos", como los llamamos, porque es extremadamente raro que un fantasma se comunique con los vivos. La forma más común de obsesión es un "recuerdo de lugar", como el hombre enmascarado en mi casa. En un lugar, la memoria, un edificio o un terreno de alguna manera está reproduciendo algo que sucedió allí antes. Fundamentalmente, no hay ningún intento de comunicarse".

Los recuerdos de lugares pueden ser muy desagradables para vivir, como descubrió una joven pareja. Los conocí un día cuando vinieron a mi iglesia, llevando a un bebé en una silla de paseo y luciendo profundamente incómodos. Los invité a reunirse conmigo en un rincón tranquilo. Pensaron que tenían un fantasma, me dijeron. "Seguimos viendo estas sombras alrededor del lugar", dijo el joven. Su casa orientada al sur siempre estaba oscura y fría, a pesar de un nuevo sistema de calefacción. De manera alarmante, desde la llegada de su bebé, las sombras se acumularon alrededor de su cuna. "Estamos aterrorizados", dijo la mujer. "Simplemente ya no podemos vivir allí".

Esto sonó como mi propia experiencia. Les pregunté si les habían hecho algún trabajo estructural importante. El hombre pareció estupefacto. '¿Como supiste?' No me sorprendió en absoluto. Siempre pregunto sobre obras de construcción recientes porque pueden desencadenar actividades paranormales. Nueve de cada diez veces, la respuesta es sí. Otra causa común de los recuerdos de lugares parece ser la llegada de un niño, posiblemente porque pueden ser más sensibles a lo paranormal que los adultos. Entonces aquí hubo dos posibles desencadenantes. De todos modos, después de haber aceptado bendecir la casa de la pareja, llegué allí en un glorioso día de primavera. La casa debería haber estado llena de luz, pero estaba oscura y lúgubre.

Comenzamos en la sala principal, donde encendí velas y bendije agua. También oré en la habitación del bebé y eché agua bendita en la cuna y en las esquinas. Luego regresamos a la sala principal y, mientras rezamos juntos el Padre Nuestro, me encontré de pie donde recientemente se había quitado una pared.

Hubo muchos momentos dramáticos en mi ministerio, pero lo que sucedió después los dejó a todos en la sombra. Mientras rezábamos, sentí que mi cuerpo se arqueaba hacia atrás, como si estuviera siendo rígido y doblado por fuerzas fuera de mi control. Casi sentí como si algo pasara por mi columna y la contorsionara. Luego, inmediatamente después de haber dicho el Amén final, la mujer exclamó: "¡Dios mío!" En el espacio de 30 segundos, la habitación se volvió luminosa y luminosa. También fue repentina e inexplicablemente cálido, como si la temperatura hubiera subido cinco grados. Estaba completamente asombrado. Sí, en mi caso había sucedido algo similar, pero el cambio había sido mucho más gradual. Esta vez fue instantáneo. Todos nos echamos a reír espontáneamente de alegría.

La actividad poltergeist, que es relativamente común, se asumió en el pasado como causada por el espíritu inquieto de alguien que había muerto. No tan. En todos los casos con los que he tratado, han sido los vivos: personas que pueden estar sufriendo un trauma o estrés significativo, pero que les resulta difícil comunicar su angustia. A menudo son niños o adolescentes y, en ocasiones, ancianos. La teoría es que la energía que se acumula en ellos, llamémosle frustración, se libera. Un poco como un rayo, que es una liberación de energía estática invisible que puede producir efectos visibles. Así que estamos hablando de una fuerza fuera del cuerpo humano que, por alguna razón, a menudo se concentra en los zapatos, los calcetines y los utensilios. A veces, esta actividad, que puede ser bastante violenta, ocurre cuando hay personas presentes. En otras ocasiones, ocurre cuando no hay nadie allí, lo que hace que las cosas se pierdan y vuelvan a aparecer en un lugar diferente.

Un año, la semana antes de Navidad, cuando estaba lidiando con servicios de villancicos casi de pared a pared, recibí una llamada de una trabajadora social. "Una familia con la que trato ha tenido un montón de cosas realmente extrañas", dijo. "Ha habido todo tipo de cosas volando alrededor de la casa, luego, la otra noche, uno de los hijos vio el fantasma de un monje". Pero fue lo que dijo la trabajadora social a continuación lo que realmente me llamó la atención: la familia era musulmana.

Habían llamado a su imán local, pero él se había negado a ayudar, diciendo que el fantasma de un monje debía ser tratado por un sacerdote cristiano. Me presenté en la gran casa del consejo de la familia al día siguiente, junto con el vicario local. Una señora cansada y de aspecto ansioso de unos 50 años nos dejó entrar. A juzgar por el ruido, un grupo de jóvenes parecía estar haciendo una fiesta en la cocina. Ella me dijo que ella y su esposo se habían mudado a Gales desde Pakistán para comenzar una nueva vida juntos, pero que él siempre había querido regresar a su país de nacimiento.

"Pero nunca sucedió", dijo antes de romper a llorar. Su esposo había muerto de cáncer apenas cuatro días antes. Él no quería ir al hospital, así que ella lo había cuidado en la casa hasta el final. Mientras tanto, estaban sucediendo cosas aterradoras. "La semana pasada, estábamos desayunando y el plato y la cuchara de mi marido empezaron a volar por la habitación", dijo. "Otro día, un par de zapatillas volaron y golpearon la pared". Las zapatillas casi le habían pegado a su hijo mayor. Y era este hijo quien había visto una figura encapuchada: "simplemente parado allí en la niebla" fuera de la casa. ¿El fantasma de un monje? Quizás. Había habido monjes cistercienses en la zona muchos años antes, por lo que la historia era plausible. ¿Se había detenido la actividad poltergeist cuando murió su marido, le pregunté? Sí, dijo ella. En este punto, me levanté para bendecir todas las habitaciones. En la cocina, alrededor de media docena de jóvenes miraban la televisión. Eché agua bendita a las paredes y las dejé.

Luego llegamos a la habitación de su hijo mayor. Aunque llamamos dos veces, él y su novia todavía se estaban reajustando apresuradamente la ropa cuando entramos. Bendijo la habitación en un tiempo récord y me fui. La dama simplemente se encogió de hombros. Obviamente, lo que sea que su novia y su hija mayor hubieran estado haciendo era algo habitual. "Creo que eso es todo", dije sonriendo, "pero si hay más problemas, por favor póngase en contacto". Afuera, el vicario local y yo nos sentamos en mi auto. "Eso fue increíble", dijo con los ojos brillantes. "¡Así que exorcizamos al fantasma del monje!" `` ¿Qué monje? '', Le respondí. "No estoy convencido de que alguna vez haya existido un monje fantasmal". Puede haber sido un remolino de niebla o alguien con una sudadera con capucha. En cualquier caso, no fue el monje el que provocó que los objetos volaran, sino el marido de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando murió, toda la actividad poltergeist había cesado.

Todavía lo siento mucho por ese padre, que ansiaba regresar a Pakistán. Me lo puedo imaginar sentado allí, con el dolor de su cáncer, en una casa turbulenta llena de adolescentes fiesteros y fornicarios, lejos de casa y aislado de todos. Y luego llegó la mañana cuando su tensión se manifestó en la zapatilla que voló por la habitación, casi golpeando a su hijo mayor. Otro caso vívido en mi mente fue el de una amiga cercana llamada Lucy. "Sé que suena muy cursi, pero a veces podemos escuchar música de órgano", me dijo un día. "Es una especie de música alegre similar a la de Yamaha, y durante años pensamos que venía de la puerta de al lado".

Pero le había mencionado la música a su vecino y recibió una mirada extraña. La vecina nunca había tenido un órgano, pero la señora que había vivido en la casa de Lucy antes que ella sí tenía un órgano tipo Yamaha y era "realmente buena". Lucy hizo una pausa para respirar. "La otra cosa extraña", continuó, "es que se han perdido todo tipo de cosas. Mi hijo sigue perdiendo los zapatos y encontraremos, digamos, una de sus botas de fútbol en la parte superior del armario de la cocina ". Ella ya había decidido que el jugador de Yamaha debía ser el responsable. Creo que la he visto dijo Lucy. `` Fue hace un par de noches. Yo estaba haciendo las tareas del hogar, miré hacia las escaleras y allí estaba ella, bajando por ellas. Todo lo que vi fue la parte de abajo de su camisón: un camisón de nailon rosa anticuado. Era como si realmente estuviera allí, como si hubiera una anciana espeluznante que hubiera estado durmiendo arriba y viniera a verme. `` Grité y le dije que se fuera porque me estaba asustando. Y lo hizo, gracias a Dios ". Le pregunté a Lucy si estaba segura de que no se había imaginado a la anciana. "Sí, por supuesto que estoy seguro. Si hubiera imaginado a un fantasma bajando por mis escaleras, ¡no habría estado usando un camisón de nailon rosa! " Ahora, Lucy no padece ninguna enfermedad psiquiátrica. Y algunas personas también habían escuchado la música, por lo que este parecía ser un caso claro de memoria de lugar más actividad poltergeist. Para lidiar con el problema, me reuní con Lucy y sus padres en su casa para bendecir y celebrar la Eucaristía por el reposo del espíritu muerto. Luego rezamos juntos el Padre Nuestro y recibimos la Comunión.

"Se siente diferente ", dijo Lucy después," más ligero, de alguna manera ". Ese no es el final de la historia. Una semana después, tuve una charla con su padre Frank, quien siempre supo que tiene habilidades psíquicas.

"Fue realmente extraño', dijo, "pero mientras estaba haciendo el servicio, me di cuenta de que se estaba formando una neblina justo frente a usted en la sala de estar. Se arremolinaba y parecía oscurecerse, y de repente desapareció como si lo hubieran aspirado por la chimenea. `` Fue cuando recogiste el pan. Dijiste algo acerca de que era el cuerpo de Jesús, y luego lo levantaste en alto, y fue entonces cuando la niebla desapareció ".

Desde entonces, cesó toda actividad paranormal en la casa de Lucy. Entonces, ¿Qué pienso yo, como sacerdote y teólogo, que está sucediendo con este tipo de fenómenos? Bueno, desde el principio he mantenido la mente abierta. Después de todo, a veces se olvida que, como ministros de Dios, los vicarios como yo en realidad representan lo sobrenatural. Lo que puedo decir es que todas las personas con las que me he encontrado han tenido experiencias muy similares de lo paranormal, y sus historias han sido ampliamente coherentes entre sí. Entonces, sí, ahora estoy bastante convencido de que, a veces, la línea divisoria entre la vida y la muerte no es definitiva. Pero como sacerdote cristiano, estoy igualmente convencido de que Dios responde a la oración y puede restaurar la paz incluso en el hogar más atribulado.