High School Musical es una de las trilogías de películas de Disney que marcó a una generación. De aquella producción participaron actrices y actores que consolidaron su carrera en la última década, una de ellas fue Vanesa Hudgens, quien interpretó a la recordada Gabriela Montez.

Hudgens se posicionó como una de las actrices más populares de Hollywood y de las plataformas de streaming como Netflix con la película Tick, Tick... Boom! Pese a tener dotes en la actuación, en los últimos días dio a conocer el extraño don paranormal que posee.

La actriz, de 33 años, reveló que desde muy niña puede comunicarse con los fantasmas. En una entrevista con The Kelly Clarkson Show confesó que tenía este sexto sentido de hablar con seres del más allá.

En este sentido, la protagonista de Intercambio de princesas confesó que llegó a tener encuentros con fantasmas. Cuando descubrió este don estaba fascinada, pero luego cambió de opinión: "Acepté el hecho de que veo y escucho cosas. Lo negué por un tiempo porque tenía miedo, lo desconocido asusta".

"Cuando tenía 8 años me preparaba para ir al colegio y en mi cuarto había como esos platos que tiras de la cuerda, es un juguete. Empecé a caminar y simplemente (el fantasma) comenzó a ir a mi lado", relató la intérprete sobre su primer contacto paranormal.

¿Cómo se comunica Vanesa Hudgens con los fantasmas?

Hudgens también contó que durante el paso de los años se interesó por conocer más estos temas e investigó sobre fantasmas y todo lo relacionado al mundo paranormal.

