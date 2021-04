Todo ocurrió durante “el pase” entre Jonatan Viale y Baby Etchecopar el pasado día lunes en los estudios de radio Rivadavia. Era un momento esperado por la audiencia tras el repentino fallecimiento de Mauro Viale el pasado 11 de abril por causa de una muerte súbita mientras transitaba un cuadro de Covid severo.

Etchecopar fue quien lo llevó lentamente y con un tono amable y casi paternal para que pudiera contar todas esas experiencias. Baby primero aseguró que después de varias tragedias que le han sucedido durante su vida, tiene la seguridad de que las personas fallecidas nos siguen acompañando desde otro lugar.

Abierta esa puerta fue Jonatan quien contó su experiencia, “están, yo soy un tipo super racional, no creo en nada, no creo en la metafísica, pero empezás a ver señales”, aseguró el periodista con la vos quebrada y al borde de llanto.

En otro tramo de la conversación, Viale contó que su hijo, el pequeño Romeo de 4 años, fue quien le dijo algo revelador: “mi hijo me preguntó si Maradona jugó en River y después me dijo que 'Maradona está con el Bubu ahí' . Me quedé en silencio, no entiendo como asoció, me partió al medio".

Por su parte, Etchecopar recordó el día trágico en que ladrones entraron a su casa y quedó en medio de un tiroteo, “el me tiraba a mí, yo le tiraba a el, me quedo sin balas y en eso pasa mi madre pasó en el medio del tiroteo. No me pegó ninguna bala. Mi vieja había muerto hace 15 años. A mí, Marcos Kiperman, que fue mi maestro de meditación durante 10 años, me dijo que están siempre sobre el hombro derecho, y están. Es un ejército de ángeles ”, concluyó.

