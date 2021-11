No sería la primera vez que un cantante de rock revela haber tenido una experiencia paranormal. Ya es casi un patrón común (Billy Joel y Mick Jagger también han confesado sus vivencias) y nadie entiende el porqué. Billy Corgan, cantante de guitarrista y líder de la banda “The Smashing Pumpkins” se sumó a la ola de relatos escalofriantes y en una entrevista en el ciclo radial “Howard Stern Show”, en Estados Unidos, dejó perplejos a todos al contar el suyo.

“Vi claramente como una persona se convertía en algo totalmente extraño. Algo nada parecido a un ser humano”, indicó el cantante. Esta experiencia fue tan significativa que mas de un medio local replicó la nota. La estrella de rock habría visto una transformación paranormal y lo recuerda todos los días, pero según el, de forma borrosa. "Fue una escena extraña, tengo recuerdos confusos", aseguró, y es por eso que no puede brindar mucho detalle por mas esfuerzo que haga su memoria.

Hasta el día de hoy a muchos de sus fanáticos los carcome la incertidumbre. ¿Qué vio?, Un reptiliano?, ¿Un extraterrestre? o ¿Quizás una especie hasta ahora nunca vista? A continuación, el fragmento de la entrevista en la que el popular Billy, de Smashing Pumpkins, cuenta en el programa de Howard Stern su experiencia.

“Imagina que estás haciendo algo y de repente te das la vuelta y hay alguien más parado allí. Como para resumirà vi claramente como una persona se convertía en algo totalmente extraño. Algo nada parecido a un ser humano”, explicó. Stern, conductor del programa, replicó: “¿Un humano diferente?, le dijiste a la persona: ¿Qué acabas de hacer ahí?” Y Corgan continuó su relato: “Algo así. Es difícil de explicar sin entrar en detalles; prefiero no entrar en de talles, pero sí, y lo reconocieron. Pero no me lo explicaron” afirmó.

Así, el músico hizo referencia al extraño hecho que le tocó vivir. Como no podía ser de otra manera y fiel a su estilo, Stern le preguntó si estaba seguro, y si no estaba bajo los efectos de alucinógenos o algo parecido. A esta consulta y entre risas, Corgan juró que estaba completamente sobrio, “no estaba drogado”, agregó.

Recordemos que The Smashing Pumpkins”, es una de las bandas más escuchadas de los últimos años y es por eso que Billy Corgan no pudo evitar que sus dichos tengan semejante repercursión.