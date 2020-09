Por Marcelo Peralta Martínez

En un asilo para ancianos de la ciudad de Alcalá, en España, se constató que según, investigadores paranormales, es un lugar fantasmagóricos desde hace años y donde ocurren todo tipo de fenómenos aterradores. Así, un grupo de especialistas de lo esotérico llegó al lugar para realizar una importante cantidad de pruebas y lo que descubrieron resultó estremecedor. Por eso mismo, bien puede decirse que el edificio quedó abandonado, pero no así su actividad.

Registros paranormales

El hallazgo se dio en julio pasado cuando los investigadores españoles decidieron tener una nueva incursión en el estremecedor geriátrico, el cual estaba funcionaba en un edificio de tres cuerpos. Según revelaron estos, las insólitas situaciones se registraron ya al ingresar al lugar, donde enseguida escucharon que "algo o alguien" parecía seguirlos muy de cerca. Los especialistas decidieron separarse en dos equipos para poder cubrir todas las áreas. Fue uno de estos grupos el que tuvo el primer contacto paranormal cuando un fenómeno psicofónico dio el alerta de lo que allí realmente sucedía.

El asilo para ancianos de la ciudad de Alcalá, en España.

.

Todo pasó cuando surgió una escalofriante voz de hombre, muy ronca, con la que intentaron entablar un diálogo y a la que le preguntaron si era propietario del lugar. Para su sorpresa, esta respondió con un estremecedor "sí". A esa altura de la investigación, varios de los presentes comenzaron a sudar frío.

Más tarde, esta presencia ya no contestaba a las consultas por lo que decidieron seguir adelante con el recorrido. Así las cosas pasaron al último sector del edificio y fue cuando obtuvieron nuevos resultados. Entes, una energía oscura y más señales pudieron ser registrados por los especialistas. No solo con audios, sino con fotos captadas y pequeñas capturas en video, el material que recopilaron resultó impactante. Allí, una vez más comenzaron a realizar preguntas y las respuestas no tardaron en llegar. La primera de estas fue si ellos eran bienvenidos, lo que una voz dejo en claro al responder: "no". Prometiéndoles que pronto se irían, le solicitaron al alma en pena una prueba de su existencia física o algún tipo de manifestación material.

En el geriátrico español ocurren todo tipo de fenómenos aterradores.

.

Aquí, el miedo lógico para gente acostumbrada igual se apoderó de todos, debido a que se escucharon dos voces, una de hombre y otra de mujer que respondieron "no" y "sí" respectivamente. Fue así como decidieron hablar solo con la voz femenina. A ella le consultaron su edad y motivo de muerte, pero esta apenas respondió con un "no". En tanto, cuando averiguaron sobre si la voz masculina se trataba de su pareja y si había fallecido en forma accidental dijo "sí".

Por último, intentaron saber si en el lugar había más presencias y la respuesta también fue "sí", mientras que al indagar sobre los abuelos del geriátrico y un deceso aterrador la voz repitió "sí". Los grupos se reunieron en el punto de encuentro poco después y se marcharon habiendo obtenido pruebas más que suficientes para su informe, y un material de investigación único.

Fuente: elcorreoweb.es

M.P