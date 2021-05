El programa dirigido por Andy Kusnetzoff continúa reuniendo a las personalidades del entretenimiento argentino, tocando el sábado pasado un pico de 12.7 puntos de rating y logrando mantener un promedio de 11.3 a lo largo de la noche. Durante un punto de encuentro con temática mística, Pamela Davis compartió su experiencia con lo sobrenatural.

“Me ha pasado de jugar al juego de la copa y es espantoso. No lo hagan en su casa", advirtió al comenzar su relato. La modelo luego contó que en su adolescencia ella y unos amigos decidieron jugar a la Ouija, utilizando una copa y algo de papel. Cuando la copa se movió por primera vez lo descartó como el chiste de uno de los presentes, pero lo que pasó después le confirmó lo contrario.

.

"Me acuerdo que se levantaron las otras dos personas porque golpearon la puerta y me quedé sola con la copa. Ahí es cuando se me empezó a mover a mí sola", afirmó, y añadió: “Me acuerdo que le pregunté quién era y en ese momento, no sé si es cierto o no. Me decía que era mi abuelo, pero yo no lo conocí. No se me movió algo sentimental, pero sí le hice una pregunta para ver si era cierto. Y posta, me contestó. También podía saberlo yo y moverlo inconscientemente”.

Davis terminó su relato con una advertencia contra este tipo de juegos, afirmando que nda bueno puede salir de la experiencia: "Hoy que entiendo más de energías digo que no lo hagan porque es gente que no se pudo ir y es energía que está ahí estancada, de la peor”, subrayó.