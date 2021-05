Alfredo Tobares, policía retirado oriundo de San Juan, fue al departamento de Chimbas a rezarle a la Virgen y se encontró con una aparición que lo dejó sin palabras. “Me arrodillé y le pedí que me bendiga las estampitas. También le pedí por el pueblo argentino y por unos enfermos de cáncer que conozco. Entonces le di mi celular a un vecino, para que me saque una foto, porque yo no lo sé manejar” , comentó Alfredo.

.