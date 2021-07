Por Marcelo Peralta Martínez

suplesdomingo@cronica.com.ar

Los misterios del universo hacen que el hombre trabaje sin descanso para tratar de develarlos. Mientras tanto, la misma humanidad tiene sus cuestiones y entre estas aparece una extraña situación que involucra a la historia, un anillo y una “amistad” poco pensada.

Hace pocos días un misterioso anillo vikingo desconcertó a los científicos, quienes nunca habían visto uno igual. Sucede que este objeto reveló una inusual relación entre los vikingos y los árabes que tiene intrigados a los científicos.

Detalles de la pieza

El anillo es de plata y tiene una piedra de color rojizo con una escritura árabe, inscrita entre los siglos VIII y X, que dice “Por/Para Alláh”. A partir de aquí, los estudiosos se sumergieron en los hechos para intentar determinar esta desconocida conexión de culturas. Pero hagamos un poco de historia.

.

Actualmente la mezcla de culturas es un proceso social natural y común, pero hace cientos de años era raro ver algo semejante debido a que las civilizaciones se encontraban apartadas y muchas veces en disputa por territorios.

Así, en el siglo IX, los vikingos habitaban y conquis taban reinos europeos y de otras partes del mundo, pero hasta hoy no existía registro alguno que hable o compruebe que estos se hubieran relacionado con los árabes. Es por esto que el descubrimiento del anillo desafió las creencias que se tenían sobre la relación y desarrollo de ambas culturas.

Revelación

Hjalmar Stolpe, arqueólogo sueco, pasó años excavando tumbas vikingas alrededor de Birka, en Suecia. Allí, durante unas tareas de remociones el experto reveló la relación entre el mundo árabe y el vikingo gracias al hallazgo de un anillo que pertenecía a una mujer quien murió en el siglo IX, pero dejó una huella imborrable.

Según los informes, la mujer tenía un vestido típico de la región, lo cual indica que se trataba de una mujer sueca, pero al momento no hay pistas de cómo obtuvo el anillo. Eso sí, las teorías apuntaban a que, probablemente, lo consiguió a través del comercio.

.

Cabe destacar que los vikingos eran conocidos por conquistar y saquear territorios extranjeros, pero en esta oportunidad, quienes investigan el caso aseguran que es poco probable que este sea su origen ya que, de haber sucedido de esta manera, existirían más anillos parecidos en la misma región.

La historia asegura que los vikingos estaban interesados en la plata, mientras que creían que los vidrios de colores eran un material exótico, por lo que es posible que lo hayan extraído pensando que era una joya única, durante alguna conquista territorial.

Por el momento, los expertos no lograron determinar si la mujer de la tumba lo obtuvo en forma legal, ni tampoco saber su procedencia, mientras que lo que les llama poderosamente la atención es cómo fue que se conservó en tan buena condiciones. Por último, el misterio sigue vigente tanto como la posible relación entre los vikingos y los árabes.

.

INVESTIGACIÓN: ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS

"No sé si fue comprado o saqueado y, por supuesto, me gustaría saber cómo fue que esta mujer lo consiguió, amistosamente o no. Si se fue lejos de casa o si alguien se lo trajo. Soy arqueóloga, pero a veces desearía ser una viajera del tiempo”, confesó Linda Wåhlander, una de las autoras de la investigación al The Washington Post.

En tanto, indicó que la investigación comenzó en 2015 y para sus tareas, utilizaron un microscopio electrónico de alta tecnología con la intención de determinar el origen de la preciada joya. Así, descubrieron que la piedra es vidrio coloreado, un material común en Medio Oriente y norte de África.

También se descubrió que el anillo tenía poco desgaste e indicaría que “la mujer vikinga pudo haber sido la única dueña”, explicó para concluir Wåhlander.