Uno de los sitios más escalofriantes y a la vez pacíficos para asistir es un cementerio, un lugar donde se mezcla la morada final de aquellos que intenta descansar en paz y otros que aún deambulan por el camposanto buscando su momento para "alcanzar la luz".

Lo cierto, es que más allá de la tranquilidad que se pueda encontrar, las ánimas suelen dejar algunos resquicios de que se encuentran presentes en el sitio, aún sin poder visualizarlos, pero con el objetivo de dar a entender que no se han ido todavía de este plano.

Tal es el caso que le ocurrió a un hombre en un cementerio mexicano, cuando acudió un domingo por la mañana para "visitar a un familiar" y vivió un momento paranormal. Es que en plena mañana pacífica, algo comenzó a perturbar la calma de este sujeto y provenía del interior de uno de los nichos del cementerio.

Por tal motivo, y para no quedar como un loco, es que decidió tomar su celular y grabar el momento para que le crean en su casa.

¿Qué se ve en el video?

Cabe destacar, que el video se inicia con la imagen de un nicho al que le falta la placa que debería contener el nombre de la persona fallecida y la fecha en que murió. Lo terrorífico sucede cuando el que filma se va acercando y desde el interior se oyen sonidos de golpes y hasta un grito final.

En ese instante, el hombre conmovido por la situación dejó de filmar y se escapó raudamente del camposanto para contar lo sucedido a sus amigos. Además, subió el video a las redes sociales y tuvo cientos de reproducciones y comentarios de otros internautas, algunos de los cuales le recomendaron que no circule más por esa zona del cementerio.

En tanto, el encargado de cuidar el lugar sostuvo a un medio local que "son señales que recibimos muy a menudo, pero de las cuales no hay que temer, ya que pueden ser almas que no han encontrado su camino a la luz. Por eso, no hay que molestarlas y seguir haciendo lo de uno".