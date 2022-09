Cada día surgen nuevos encuentros e imágenes que parecen comprobar la existencia de vida en otros planetas. En esta ocasión, un video brutal impactó a todos los amantes de los extraterrestres, al registrar la persecución entre un OVNI y dos helicópteros militares que fueron atacados.

Sin duda, uno de los temas más cuestionados, y al que todavía no se le encuentra una respuesta definitiva, es sí en el planeta Tierra circulan seres provenientes del espacio exterior. Hasta el momento, ha surgido una infinidad de registros que podrían impactar al más escéptico.

Esta vez, el posible avistamiento OVNI sucedió en una pequeña ciudad de México y ya se volvió furor a nivel internacional. En el video se puede ver cómo dos helicópteros de la Fuerza Aérea intentan capturar al objeto volador no identificado, pero todo se sale de su control.

Cuando parecía que iban a alcanzar al ente esférico, esté arremete contra ellos. Uno de las aeronaves logra escapar y cambiar el rumbo, mientras que la otra protagoniza una persecución, en donde cada vez se acercaba más y más a sus misteriosos atacantes.

No obstante, ambos helicópteros alcanzaron a desviar el OVNI y salieron ilesos del impactante suceso. Aun así, las imágenes de la persecución circularon en diferentes partes del mundo y se volvieron viral ¡Mira el video!





El impactante video de la persecución





Avistamientos OVNI



El pasado 17 de mayo, Estados Unidos reportó el mayor aumento de avistamientos OVNI en los últimos 20 años. El país, junto con su ejército y el servicio de inteligencia, trabajan cotidianamente sobre la presencia de seres extraterrestres y las posibles amenazas contra la región.

"Desde el inicio de los años 2000, hemos observado un número creciente de objetos no autorizados o no identificados", dijo Scott Bray, director adjunto de inteligencia naval de Estados Unidos. Si bien consideró que puede tratarse por la enorme cantidad de estudios que se realizaron en el último tiempo, también existe la posibilidad de una mayor presencia.

No obstante, desde el Pentágono aseguraron que no han detectado nada “que pueda sugerir un origen no terrestre”, aunque no excluye la posibilidad de que los misteriosos fenómenos están asociados.

Por lo pronto, la NASA entabla nuevos estudios programados para el otoño boreal, que durarán aproximadamente 9 meses. A partir de los resultados, buscarán comprobar qué son los objetos que circulan por el cielo y si implican un peligro para la sociedad. “El proceso científico es válido para tratar todos los problemas, incluido este", dijo en una conferencia de prensa Thomas Zurbuchen, administrador de la NASA.