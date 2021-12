Por Marcelo Peralta Martínez

supledomingo@cronica.com.ar

El misterio como núcleo. Una impactante historia, que presenta cientos de pruebas, pero ninguna responde a la pregunta básica, ¿Qué sucedió? ¿Unas ovejas fueron asustadas por una presencia fantasmagórica e inducidas al abismo en España? Una llamativa noticia cautivó al mundo cuando en distintos medios, portales y agencias dieron cuenta en 2017 sobre lo que podría denominarse como un suicidio masivo, aunque esta vez no son las personas las protagonistas, sino los animales.

Así las cosas, entre los primeros detalles se reveló que se trató del deceso, nada más y nada menos, de un total de 208 ovejas que, al momento, sin razón explicable se cree marcharon “enceguecidas” hacia el precipicio, lo que provocó su muerte inmediata. Asimismo, se advirtió que uno de estos animales falleció, sumando así 209, pero esta oveja corrió otra suerte, ya que no llegó a caer al vacío.

.

Esto derivó en otra arista para la investigación de expertos locales y un nuevo condimento en los relatos, pero no se ha llegado a una conclusión. Así, hasta que no se determinen los hechos sucedidos, aquel 17 de julio de 2017, la intriga será interminable en una situación que, a pesar de los años, continúa como un gran interrogante para la humanidad, creyentes o no de fenómenos esotéricos.

¿Dónde ocurrió?

Según se informó oficialmente, las ovejas pastaban parsimoniosamente en Francia, pero su fallecimiento se produjo en España. Ya esta situación le dio carácter internacional a los hechos que poco a poco fueron revelándose o interpretándose según la información obtenida.

Cabe destacar que con el correr de los días se supo de quién eran las ovejas y al cuidado de quien estaban. La propietaria de los animales era Gisele Gouaze y el pastor que las atendía, junto con otros 846 animales a su cargo, se llamaba Maxime. Un hombre experto en la materia, que posee años de experiencia con todo tipo de especies. Así, según contó este pastor a la prensa francesa, las ovejitas habían quedado como siempre en su lugar y con los cuidados pertinentes, agua, sombra y un techo por si llueve.

Misteriosamente, en las primeras horas del fatídico día al regresar al lugar, divisó rápidamente que algunas no estaban, mientras que otras, las que por algún motivo se quedaron en el sitio, comían “solas” desperdigadas por toda el ampo, situación poco habitual en su rutina de tantos años junto a estas criaturas. Ante esto, Maxime le comunicó a Gisele el faltante de animales y más tarde, debió notificarla del peor final. Ahora, las tareas se encaminarían a cuestiones no solo poco habituales, sino desagradables.

.

El hallazgo

El diario español “El Mundo” entrevistó a Iván Pay, uno de los guardias forestales del Parque Nacional del Alto Pirineo, de la comunidad de Cataluña y que recordó cómo se enteró de la situación. En principio, le llamó la atención que varios buitres merodeaban el cielo, muy cerca del sector en el que él trabaja.

Por lo tanto, comenzó a seguir a las aves de rapiña y así fue como se topó con el rebaño completamente estrellado contra el piso, tras caer de aproximadamente 200 metros de altura, y estos pájaros “desayunaban” sus restos. Lo fatídico tendría otro capítulo más, y fue la hora más dura para quienes realizaban las tareas pertinentes en el caso.

Así las cosas, una vez realizado el recuento de las bajas, se determinó que las ovejas muertas alcanzaban un total de 208, aunque además, había una muerta casi al borde del precipicio, situación que trajo miles de hipótesis sobre lo ocurrido.

.

De aquí, surge la creencia de que las ovejas estaban tranquilas hasta que un espectro fantasmal habría atacado a una de ellas, al tiempo que las otras, con una inexplicable atracción fatal corrieron hacia al vacío en busca de una muerte menos aterradora tras la supuesta aparición que presenciaron.

Todo esto hace pensar que los últimos minutos de los tranquilos animales fueron endemoniados. Ya sea atacadas por un oso, o una fuerza superior que las controló, ellas pusieron punto final a la situación, tomando el camino trágico. También se sospecha que nunca supieron que yendo en esa dirección, su destino estaría marcado por el deceso.

Potenciales conclusiones

Los detalles revelados hacen creer que un evento oscuro pudo haber terminado con la vida de las ovejas, y las hipótesis más relevantes también hablan de sucesos paranormales, los cuales de alguna manera culminaron en el impactante numero de animales muertos y un revuelo mundial casi sin precedentes en la historia de la humanidad.

INEXPLICABLE

SON VARIAS LAS HIPÓTESIS SOBRE LO QUE SUCEDIÓ

.

Luego del penoso e histórico hallazgo, expertos y especialistas comenzaron a investigar la extraña matanza, aunque poco pudieron aclarar. Fue así como en un principio manejaban una hipótesis más terrenal, que indicaba que posiblemente las 209 ovejas pudieron haber sido atacados por un oso, de raza Pirineos, pero poco después esto fue descartado debido a que, gracias a una serie de chips o GPS instalados en diferentes animales, comprobaron que este estaba lejos de la ubicación de las ovejas, lo que resulta imposible de culparlo o endilgarle un ataque.

Además, por aquellos días y lejos de creer en esta explicación Gouaze ironizó: “¿Qué oso? Me gustaría saber qué oso fue, pero no nos lo quieren decir tampoco”.

Su comentario no cayó bien en la prensa, y tampoco en algunos vecinos, y desde ese momento la lupa estuvo posada sobre ella debido a que si consideró que de tener estos modales, podría también tener un perfil poco conocido, oculto y diferente al que se creía.

Fuerza fantasmal

Si bien los hechos, aún en la actualidad, no le encuentran una explicación lógica, también se mantiene firme la historia que indica que las ovejas fueron “atacadas” por una presencia fantasmagórica que las atemorizó tanto, que decidieron que su única opción era lanzarse al vacío. Asimismo, aquellos animales que no murieron en el precipicio y estaban en otros grupos de los antes mencionados, estuvieron algunos días como extraviados y luego, sin razón aparente, regresaron por sus propios medios.

Por último, surgió la idea de que posibles naves extraterrestres hayan intentado tener algún tipo de conexión con las ovejas, provocando así, sin querer un profundo temor y posterior huida. Como se indicó anteriormente, aun los hechos son un autentico misterio