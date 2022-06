Las presencias sobrenaturales habitan en todas partes del mundo y no es la primera vez que queda un registro audiovisual de su aparición. Tal es el caso de un video de Tik Tok que generó conmoción en las redes sociales, al mostrar cómo un bebé es tomado de las piernas por un extraño ente.

Los hechos paranormales suelen causar pánico en la sociedad y, a su vez, curiosidad por entender qué es lo que sucede. Por eso, las imágenes que demuestran su existencia no tardan en volverse viral en las redes sociales.