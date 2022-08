Cada vez hay más imágenes y videos que llegan de diferentes partes del mundo con relación a la aparición de OVNI. Muchos de ellos tienen que ver con registros de naves o apariciones de seres extraterrestres. Las redes sociales se llenan de material después de que objetos voladores no identificados, sean localizados y grabados por gente alrededor del planeta.

Esta semana, un nuevo posible avistamiento OVNI generó repercusión en las redes sociales: en un bosque cercano a la región de Berlín, la capital de Alemania, un canal de televisión local capturó de manera accidental lo que muchos describieron como un objeto volador no identificado de origen extraterrestre. En medio de una entrevista, se puede ver, durante un breve momento, un objeto que sale de entre las nubes y luego se vuelve a meter.

El video llegó a Twitter desde la cuenta oficial de Jaime Maussan, un comunicador que suele publicar contenido para demostrar la posible existencia de vida alienígena en otros planetas. Muchas personas no le creyeron a Maussan y argumentaron que se trataba de un montaje. Sin embargo, él subió el video completo para desmentirlos: "Este es el video original, para los que dicen que no es cierto. Pueden ver a partir del minuto 3:44".

"En el fondo se ve como aparece un objeto enorme que se mueve rápidamente y se va alejando entre las nubes, hasta que desaparece", añadió el autor del video. El debate entre creyentes y escépticos no tardó en llegar a los comentarios del tuit, con varios seguidores de Maussan defendiendo el video de aquellos que lo acusaron de crear falso contenido.

El 17 de mayo, Estados Unidos reportó el aumento de avistamientos OVNI en los últimos 20 años. El ejército y la inteligencia del país están enfocados en determinar de primera mano si estos fenómenos están relacionados con posibles amenazas contra el país. "Un número creciente de objetos no identificados fueron reportados en el cielo en los últimos 20 años", dijo un alto oficial estadounidense de defensa a una comisión del Congreso, en la primera audiencia sobre "objetos voladores no identificados" en medio siglo.

"Desde el inicio de los años 2000, hemos observado un número creciente de objetos no autorizados o no identificados", dijo Scott Bray, director adjunto de inteligencia naval de Estados Unidos. El funcionario atribuye esta alza a los "esfuerzos considerables" del ejército estadounidense dirigidos a "desestigmatizar el acto de reportar dichos encuentros", así como a los avances tecnológicos. Sin embargo, Bray indicó que el Pentágono no ha detectado nada "que pueda sugerir un origen no terrestre" de estos fenómenos, pero tampoco excluyó esta posibilidad.