Poco tiempo después de vivir un encuentro con un Objeto Volador No Identificado (OVNI), una mujer quedó embarazada; lo sucedido fue documentado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos con sede en el Pentágono y forma parte de un grupo de archivos desclasificados sobre la temática, que incluye experiencias teletransportación y casos de telepatía.

El mencionado dossier titulado “Efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos” es parte de los archivos publicados por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), el cual fue dado a conocer tras una solicitud de libertad de información, indicó The Sun.

Según este documento oficial del Pentágono, hay registrados al menos cinco encuentros sexuales reportados entre humanos y OVNIs, situación que pueden representar una “amenaza para los intereses de los Estados Unidos”, ya que los testigos han resultado heridos por “exposiciones a vehículos anómalos, especialmente en el aire y cuando están muy cerca”, señala el texto.

Dichas lesiones presuntamente fueron producto de una exposición severa a la radiación electromagnética de supuestos “sistemas de propulsión relacionados con la energía”. Las otras heridas que presentan las víctimas de inducción son quemaduras por radiación, daño cerebral y problemas nerviosos.

Según el mismo informe: “se han informado con precisión suficientes incidentes/accidentes y se han adquirido datos médicos, como para respaldar la hipótesis de que algunos sistemas avanzados ya están desplegados y son opacos para la compresión total de los estados unidos”, concluye.

Sobre la mujer embarazada y su hijo

Según el Departamento de Defensa, tienen reportados 42 casos de archivos médicos y 300 casos similares que no fueron publicados donde los humanos resultaron heridos después de extraños encuentros con extraterrestres. "Los análisis médicos, si bien no requieren la invención de una biofísica alternativa, indican el uso de sistemas de energía no convencionales y avanzados".

Sin embargo, el informe no señala cuándo la mujer quedó embarazada, además de cuál es o fue su situación sobre su estado de salud y sobre el paradero de su hijo, si está vivo, en gestación o falleció.