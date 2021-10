El pasado miércoles familiares, amigos y allegados de Luciano Napolitano, hijo del reconocido Norberto "Pappo" Napolitano reclamaron una vez más, a 4 meses de la detención, por su liberación.



Allí además, convocaron a una nueva marcha el próximo domingo 3 de octubre en la fiscalía de Tigre, para que "las autoridades nos escuchen" bajo la consigna "Libertad y justicia para Luciano Napolitano".

El músico, que hace pocos días cumplió años, continúa detenido y por eso su familia indicó a medios locales: "Seguimos reclamando por Luciano Napolitano, la fiscalía aun no dio respuesta sobre lo que estamos presentando con la defensa".

"Luciano el día de los hechos llamó al 911 el cual asistió a ese domicilio con un patrullero y una ambulancia del SAME porque en la declaración que les dio Luciano por teléfono les dijo que su pareja estaba violenta y que él se había ido de la casa", agregó la mujer.Ante la consulta, reveló que: "Otra de las cosas que no se están viendo es que cuando Luciano llegó a la comisaría tenía un ojo golpeado, hay fotos por todos lados de eso, una de las hijas fue testigo de todo esto que fue exactamente igual a la declaración que dio Luciano, donde él dice que ella lo tira al piso, lo ahorca y la nena dio la misma declaración que su papá, mientras que la denunciante no estaba golpeada".