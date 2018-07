Sebastián Queijeiro, abogado de Pity Álvarez, habló luego de que su defendido confesara ante los medios haber matado a Cristian Díaz en defensa propia, en el complejo Samore del barrio porteño de Villa Lugano.



"Hay distintos procesos para el sumario pero él entra como en un estado de sueño muy profundo, vegetativo donde no puede continuar hablando. No declaró y hubo un desfile de médicos, exámenes, peritos y el SAME que ingresó para asistirlo", comenzó describiendo el letrado.



Luego, siguió: "Cuando llegó, estaba eufórico, muy excitado que fue lo que registraron los medios. No sé decir porqué motivo lo mató. Lo que me dijo es que actuó en una defensa por su vida pero se pierde en el tiempo y en el espacio. Constantemente difiere sus declaraciones".



También, aseguró que el arma que secuestró la policía no era de Pity ya que no estaba a nombre de él y que "cuando esté consciente" va a declarar lo que sucedió en la alcaidía de Talcahuano.



El abogado de Pity Álvarez habló ante los medios. (Captura).