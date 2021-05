A dos años de esa fatídica madrugada del 20 de mayo en San Miguel del Monte, los familiares de Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Aníbal Suárez (22) aguardaban el juicio que condenará a 23 polícias y un funcionario municipal, por perseguir, disparar, provocar y encubrir el choque que arrebató la vida de los chicos. "Tenemos mucha fe en la Justicia", aseguró la abogada que representa a dos de las familias a cronica.com.ar.

Todo cambió en ese pueblo tranquilo, con un poco más de 13 mil habitantes, ubicado a 107 kilometros de la Ciudad de Buenos Aires. Sus vecinos tomaron conciencia y marchaban todos los meses contra el abuso policial y para exigir justicia por sus pibes.

Los rostros de Danilo, Gonzalo, Camila y Aníbal están en la colectora de la Ruta 3, donde el auto en el que viajaban los cuatro jóvenes y la única sobreviviente, Rocío Quagliarello (13), chocó en 2019 contra un camión estacionado, tras una persecución y balacera por parte de efectivos de la Provincia de Buenos Aires, aún hoy sin un motivo esclarecido.

Los rostros de Danilo, Gonzalo, Camila y Aníbal en la colectora de la Ruta 3.

"En Monte, la política de seguridad se prestaba para que un hecho así ocurriera", explicó a cronica.com.ar la abogada Dora Bernardez, quien representa a Susana Ríos y Omar Domínguez, padres de Gonzalo, y Blanca Suárez, madre de Aníbal.

Según la letrada, "la Policía bonaerense estaba sin control y, a raíz de este caso, surgió una investigación en la que se vieron muchas irregularidades y antecedentes de la impunidad con que se manejaban". "Nada hacía sospechar que los chicos eran delincuentes peligrosos. No estaban armados. Las cámaras de vigilancia los muestran dando vueltas a poca velocidad. Fue una travesura de chicos", señaló Bernardez.

"Seguimos esperando la fecha del juicio"

En la causa por la denominada "Masacre de San Miguel del Monte" intervendrá el Tribunal Oral 4 de La Plata, que aún no puso fecha del inicio del juicio, ya que están por resolverse algunos recursos de apelación de los imputados. Luego de eso, se hará el sorteo de la fecha.

"Conformamos un equipo de abogados junto con los de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), hacemos reuniones periodicamente por Zoom y estamos acompañados por el fiscal Lisandro Damonte, que va comunicando paso a paso", explicó Bernardez.

Son dos años en que las familias debieron aprender el lenguaje jurídico y comprender los pasos procesales, pero "están tranquilos y con la ansiedad controlada", contó la abogada, ya que ocho de los detenidos continúan con prisión efectiva, con excepción de uno, quien tiene domiciliaria.

"Les rechazaron cada uno de los pedidos de excarcelación y habeas corpus que plantearon. Estamos conformes con la investigación. Somos conscientes en que esas pruebas van a derivar en las condenas. Tenemos mucha fe en la Justicia", resaltó la letrada.

Las víctimas: Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22).

Al respecto de la fecha del juicio, no cree que pueda llegar a hacerse este año por las demoras por la pandemia de coronavirus. "Como abogados trabajamos incansablemente en este tema. Aportamos nuestro grano de arena para que no haya impunidad en el pueblo y hechos de violencia de este tipo no vuelvan a ocurrir", sostuvo.

¿Declarará la única sobreviviente de la Masacre de Monte?

La abogada explicó que aún está abierta una etapa suplementaria, que sería la declaración de Rocío, quien se recuperó luego de estar internada más de un mes en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela. Ahora, ella será evaluada en pericias psicológicas para determinar si está en condiciones de hacer la declaración de lo que pasó esa noche en cámara gesell.

"Ella tiene como 'flashes' en su mente. Recuerda que Gonzalo gritaba que tenía la bala en el glúteo, pero no puede hilar toda la historia", detalló Bernardez.

Rocío Quagliarello (13), la única sobreviviente de la Masacre de Monte.

¿Quiénes son los 24 imputados por la tragedia de Monte?

Rubén Alberto García, el excapitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; y los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez.



Todos ellos pidieron ser juzgados por un jurado popular, acusados de ser coautores de los delitos de "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego -consumado y, en tentativa- y violación de los deberes del funcionario público".

García y Ecilape están detenidos desde el 29 de mayo de 2019 en la Unidad 35 de Magdalena; Monreal en la Unidad Penal 9 de La Plata; e Ibáñez en la Unidad 24 de Florencio Varela.

Los policías Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro están imputados sin prisión preventiva, acusados de los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

Los policías Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Yael Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel enfrentan cargos por "encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público".

Los 23 policías imputados irán a juicio oral.

Los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui serán juzgados por "violación de los deberes de funcionario público".

Claudio Martínez, entonces secretario de seguridad de San Miguel del Monte, enfrentará cargos por "encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público".

Por M.B.