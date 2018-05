Decenas de cartas con contenido sexual y dibujos obscenos escritas por el cura Horacio Corbacho, imputado por varios casos de abuso sexual en el instituto Próvolo para niños con hipoacusia, fueron incorporados a la causa e incriminaron aún más al sacerdote.

Según relató a la prensa el querellante Juan Dantiac, “se trata de unas cincuenta cartas” que encontraron “en la habitación del sacerdote” durante los allanamientos, “veinticinco de las cuales demuestran actividad sexual dentro del instituto".

El abogado afirmó que los escritos “tienen dibujos obscenos y contenidos de índole sexual con mención al alcohol y comparación del instituto con un prostíbulo".

"La prueba es importante porque hay versos que hacen referencia permanente al sexo y lo que se vivía allí adentro, muy lejos de un instituto religioso", lamentó el querellante y detalló que las cartas hacen referencia a las monjas en forma genérica y a Kosako monja Kumico (imputada en la causa) en forma particular, al referirse a la 'japonesa'.

“Y aquí me pongo a cantar

al compás de un sordomudo.

Tené cuidado ahí adentro

a ver si te rompen el cu..

Me parece que la japonesa

está bailando la conga

en vez de que habla su acento

que te acaricie la por..

Y ya me voy despidiendo

de un amigo sin igual

que Dios nos bendiga a todos

Y por las dudas, tomá...”

Este fragmento puede leerse -aparentemente manuscrito por R.J.J.G,- y al final del verso hay un dibujo de un hombre desnudo con una erección, según informa el sitio losandes.com.ar.

Según trascendió las misivas -algunas de más de una década- se intercambiaban con un diácono de Buenos Aires (R.J.J.G., por sus iniciales) y dejan en evidencia la actividad sexual que había en el Próvolo.

Corbacho, de 56 años, es el más joven de los dos sacerdotes detenidos y acumula 16 imputaciones en la Justicia, todas referidas a denuncias de abusos a chicos sordos que estudiaban y dormían en el establecimiento de la localidad de Carrodilla, en Mendoza.

Horacio Corbacho, imputado por varios casos de abuso sexual.

La causa por abusos a chicos sordos e hipoacúsicos en el Próvolo tiene 14 imputados, a tres de los cuales se les concedió la prisión domiciliaria: el cura italiano Nicolás Corradi (82); la monja japonesa Kumiko (42), y la ex representante legal Graciela Pascual.

Por la misma acusación continúan en prisión el cura Corbacho, el monaguillo Jorge Bordón (50) y el jardinero Armando Gómez (46). en tanto que José Luis Ojeda (41), ex empleado del Próvolo, fue sobreseído.

A los tres alojados en cárceles y a los tres que cumplen prisión domiciliaria se suman otros ocho ex empleados en el listado de imputados, entre ellos la también monja Asunción Martínez y cuatro ex directoras del Próvolo.

Este es otro de los burdos versos que le dedica, titulado “El día que las monjas llegaron”, y que ocupa prácticamente una carta entera:

“Aquí me pongo a cantar

al compás de la bigüela

Si este año no te hacés cura

soplame bien esta vela

Pido a los santos del cielo

que iluminen mi pensamiento

lo pido por este momento

antes que sople algún viento

Un pajarón medio idiota

me a contado (dixit)

que llegaron unas monjas

será verdad

O qué bicho le a picado? (dixit)

Che Horacio, dejate de joder

si llegan algunas monjas

seguro que es pa’ coj...

Esta es tu gran oportunidad

dejá que el pájaro empiece a volar

que las hermanas vallan (dixit) pasando

por fin se dio una

antes que andarme pajeand...

Ya no sabía qué hacer

en este gran Instituto

si esto seguía así

terminaba como un pu...

Pero el señor me escuchó

y me sacó de la modorra

Espero que las hermanas

me muestren su gran cotorra

Ya los curas oxidados

terminaron su lenteja

Por fin la congregación mandó

unas monjitas pendejas.

Los coros están preparados

los mudos cantan como bandana

mientras una monjita mueva

me tocará la campana

Qué bueno es estar en este teloh (dixit)

Porque así se parece

Ahora llegará la noche

y la hermanita recibirá lo que se merece

El hermano que habla en latín

hablará más idiomas

Sacudirá bien el ganso

para que una monjita se lo coma

Qué alegría cuando me dijeron

vamos a la casa del Señor

rezando la liturgia de las horas,

ahora estamos todos en bolas

Que venga laudos y vísperas

que a la noche la hacemos

todas completas

Yo te muestro mi chorizo

y vos me mostrás las tetas

Meta saca y ponga

y hací (dixit) se hizo el milagro

Los mudos hablaron todos

las monjas se hicieron la fiesta

Prendé de nuevo la vela

o si no agarrame esta”.

También el autor de las cartas le pide a Corbacho que se cuide “de la gatita bigotuda” y reconoce que los seminaristas “se divierten más mirando pornografía en la compu por internet”.

“Allá por la zona cuyana

está don Corbacho

con el rosario en la mano

y a veces medio borracho.

Dicen que charla con los mudos

más que borracho, es un pelotudo.

Le anda pisando la cola

a una bigotuda

Para mí que ella lo engaña

pero él le quiere bajar la caña

Disfruta de un whisky bien bebido

anda como de la Peña en su último sentido

Cuidado con la gata le dijo

un hermano en latín

A ver si las autoridades le cortan el pitín

La historia seguirá su curso

no sé si se ordenará

Pero el whisky en el micro

no lo dejará jamás”.

Otro de los versos:

“Y así me voy despidiendo

del padre Corborracho

amigo de los sordos, los mudos y borrachos

Un sismo lo sorprendió en medio de la cocina

Miró a la santa bebida para ver si no se caía

En medio de los oxidados, ya no sabe más qué hacer

Para mí pega media vuelta, y empieza a volver

Con tus misas dejate de joder

te vas a oxidar tanto, que no la vas a poder poner

Agarrá una buena cheta

y serruchatela

De tantos pedos santos te vas a neurotizar

Si los santos son como el Papa, yo prefiero ser ateo

Cortarme las bolas y meterme en un agujero.

Por mi culpa, por mi disculpa

se lo escuché en mi interior

Sigamos chupando cirios

esa es la represión.

Con olor a velas y viejas

empieza la liturgia de las bolas

Para apaciguar las penas,

mientras el barbudo allá arriba se serrucha a Magdalena”