Mientras el conductor que atropelló al ciclista en el barrio Agronomía, Miguel Ivanovich, esperaba a declarar ante la Justicia, su abogado José Novello indicó a Crónica HD que el acusado "no se acuerda de nada" y que las 22 multas con una suma de 140 mil pesos "eran del coche, no de él".

El letrado relató que pudo tener una breve reunión con su defendido durante la noche del pasado miércoles y que le manifestó que "no se acuerda de nada" del accidente en que dejó herido de gravedad a Sebastián Devoto. "Estaba llorando y muy angustiado porque no fue con intención", señaló.

La defensa de Ivanovich estará centrada en que "no hubo intención de matar" y que existió "una culpa con representación", en la cual "no hubo dolo eventual". Esto quiere decir que su abogado buscará probar que se trató de una imprudencia directa, en la que el acusado no estaba consciente de sus actos.

Por otro lado, desmintió que le hayan "ofrecido plata" a la familia de Devoto, aunque sí aclaró que se acercaron con "la intención" de "ofrecer una colaboración en lo que necesitaran".

En cuanto a la gran cantidad de multas que alcanzan la suma de 140 mil pesos, Novelli indicó que "son del coche" que Ivanovich compró hace "dos meses". "Son de ese vehículo, no de la persona", insistió.