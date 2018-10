Un hombre fue asesinado luego de una discusión de tránsito sobre la Autopista Illia, en el barrio porteño de Retiro, cuando viajaba con su esposa y dos amigos. La víctima fue identificada como Damián Cutrera que trabajaba en una empresa de transportes.



Hasta el momento, se cree que hizo una maniobra que habría enfurecido al cabo primero de Prefectura Naval, Daniel de Jesús Acosta, de 28 años, que permaneció en su auto con el cinturón puesto al momento de ser agredido a golpes de puño, según su abogado.



Se trata de Ramiro Zoloaga, abogado del prefecto acusado por homicidio. "Hablé con mi defendido, va a declarar en el día de la fecha. Hay una serie de medidas que ya el juzgado ordenó, a partir del mediodía se desarrollaran los testimoniales en la que participaremos como defensores formales, y luego seguramente tendrá lugar el llamado a indagatoria", comenzó.



Luego explicó en diálogo con Crónica HD que la emoción violenta "la debemos descartar" por lo que van a tratar de acreditar una legítima defensa ya que no estuvo en dominio de la situación por la "inferioridad numérica e indefenso" porque estaba con el cinturón puesto.



También dio detalles del hecho. "La víctima lo agredió con golpes de puño. Vamos a acreditar que hubo legítima defensa y después se discutirá si hubo excesos. Él está muy angustiado, tenía una familia constituida, con una estabilidad laboral y vocación de servicio. Está consternado y se solidariza con la familia", detalló.



Por otra parte, manifestó que su defendido nunca esperó este resultado porque intentó disuadir a sus agresores con su arma de fuego.



"Primero lo embisten desde atrás y no tiene tiempo de ver por el espejo retrovisor que ya se le abalanzaron dos sujetos para agredirlo. Hay que ponerse en el contexto de la situación, no es una pelea en igualdad de condiciones, estaba superado numéricamente temiendo por la integridad física de su familia. Él intentó disuadirlos identificándose como policía, incluso estaba con el cinturón puesto", concluyó.