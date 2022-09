Se conoció la condena a un maestro de música por abuso sexual infantil. Son muchas las denuncias de este tipo que se hacen públicas, otras que quedan en los tribunales, pero otros casos no se llegan a denunciar. Muchas veces porque las víctimas o no pueden hablar, o están amenazadas, o por su edad no llegan a comprender lo que está sucediendo ya que muchas veces el ataque es cometido por alguien de su entorno a quien quieren.

Estos delitos no siempre dejan marcas físicas, pero si psícologicas, por eso es importante detectarlos a tiempo para que en primer lugar termine de cometerse, para que la víctima pueda acceder rápidamente al tratamiento psicológico y para que el abusador quede tras las reja.

"El niño o la niña habla o intenta hablar, comunicar algo vinculado a una posible situación de abuso hay que ofrecerle la a escucha, dejarlo ser espóteneo, eso en el caso que se trate de un niño que esté queriendo relatar", dice a Cronica.com.ar Juan Pablo Gallego, abogado especialista en abuso sexual infantil.

"Cuando una mamá, un papá o maestro observan sistuaciones de sospecha como enuresis, que se aisla , cambios de conductas que no parecen propios es una señal de alerta para hacer una cosulta psicológica. Hay que mantener un equilibrio para no abrumar al niño y facilitale la expresión", agrega el abogado.

"El abordaje legal es un gran tema, por suesto denunciar, pero acompañados de personales especializado", dice Gallego y agrega: "En el caso de percibir situaciones de abuso hacer rapidamente una consulta psicológica especializada, lo menos invasiba posible. Claro hacer la denuncia acompañada por un abogado especializado, desde el Estado no suelen tener un abordaje respetuoso de las diligencias probatorias sin afectar a la víctima aún más de lo que ya está. Muchas veces es dificil porque detectar el abuso a un niño provoca un lógico desborde, pero hay que conservar una cierta calma para que la denuncia llegue con patrocinio jurídico y acompañamiento psicológico, para primero y princial proteger al niño y para asegurar el resultado"

Indicadores

Entre los indicadores psicológicos compatibles con probable abuso los especialistas señalan: conductas hipersexualizadas; utilización de la fuerza física o la coerción psicológica para conseguir la participación de otros niños, niñas o adolecentes en los juegos sexuales; juegos sexuales con otros niño/a o adolescente mucho menores, o que están en un momento evolutivo distinto; tratar de tocar los genitales del adulto; conocimientos sexuales inusuales para la edad; retraimiento social; temores inexplicables ante personas o situaciones determinadas; pesadilla, terrores nocturnos).

"Hay algunos signos que son indicadores emocionales que pueden servir de orientación tanto a padres como docentes acerca de la posibilidad de que un niño esté padeciendo abuso, maltrato u otra situación de violencia. Les sirve para entender que algo serio está pasando con el niño y a partir de ahi reconduccir a un terapeuta que trabaje el tema", sostiene a Crónica.com.ar el psicólogo Jorge Garaventa.

"Hablamos de cuando hay un cambio abrupto y pronunciado de conducta, llantos inmotivados, berrinches exagerandos acompañados de furia y angustia, enuresis y encopresis, retorno del miedo a la luz, terrores nocturnos, llanto para ir a algunos espacios, escuela o volver a la casa, dormir vestido y muy tapado independientemente de la temperatura, preocupación excesiva, distracción extrema, hiperactividad" señala el especialista y agrega: "muchos casos se evidencian ante la presencia de conductas muy sexualizadas hacia adultos y compañeros".

Desde lo que debería hacer el colegio al señala: "la actitud de la escuela implica intervención institucional, no individual de un docente, dar participación al gabinete y contactar a la familia salvo que se suponga que el abuso es intrafamiliar que implicaría contactarte con el adulrto no implicado, si lo hubiera".

Otra de las recomendaciones de los especialistas es que si el abuso se devela por que el niño o niña lo cuenta, es importante que quien toma conocimiento tenga la capacidad de habilitar un espacio de escucha.

Hacer demasiadas preguntas o querer saber mayores detalles pueden agravar el daño. Es recomendable dejar que se exprese espontáneamente, sin interrupciones, juzgamientos, o culpabilizaciones.

Otras veces lo hacen a través de dibujos. Lo importate es estar alerta y escuchar lo que dicen y lo que no dicen los chicos.