Juan Pablo Gallego, el abogado de la familia de la menor de 12 años que grabó a Leandro Sebastián Martínez abusando de ella, declaró que el acusado contó con ayuda para poder escaparse. Prófugo de la Justica desde el 23 de enero, Martínez, socio gerente de una empresa multinacional, es el marido de la prima hermana de Pablo, el papá de la nena.

"Sospechamos directamente de cómo ocurrió el operativo en el que debía producirse la captura. Salió por una puerta trasera. Esto no fue casual. En el preciso momento que tenían que detenerlo, le avisan que salga de su vivienda. Desde ahí ha tenido la cobertura tal que no ha podido ser detectado", detalló este martes por la mañana en diálogo con Crónica HD.

Juan Pablo Gallego, el abogado de la familia de la nena.

Consultado sobre cómo se generó la situación que culminó en la denuncia judicial que tiene a su cargo el fiscal Pablo Masterrer, el letrado detalló: "Es un horror. Una familia de San Antonio de Padua coloca cámaras en todo su domilicio a fin de evitar situaciones de robo y termina confirmando este tremendo horror de que el tío, o el esposo de una tía directa de la niña, cometía abusos atroces sobre su hija".

Luego, Gallego hizo referencia a la cantidad de veces en los que quedó registrada una situación de abuso contra V.: "Hemos aportado cinco situaciones concretas y probadas a partir de esas cámaras de video. Sospechamos que hay una cantidad de situaciones más, porque la niña se quedó a dormir varias veces en la casa de este hombre por una situación de confianza".

"Durante el mes de enero aportamos todas las pruebas en la UFI 11 de Morón. Solicitamos la detención la obtuvimos y sin embargo hace un mes que este sujeto está prófugo. La fiscalía determinó que tenía ingresos suficientes como para producir su fuga y efectivamente esta sospecha se confirmó", opinó en referencia a cuando Masterrer ordenó arrestar a Martínez y allanar la casa que el acusado compartía junto a su mujer y a sus dos hijos en el barrio Weston de Francisco Álvarez.

El acusado quedó captado por las cámaras de seguridad de la casa de la menor abusada.

"No es nada barato, pero creo que los que lo están ayudando no van a poder resistir. No estamos ante una detención caprichosa. Estamos ante una detención que debe materializarse. Con lo difícil que es comprobar un abuso, acá lo tenemos filmado en cinco oportunidades", expresó Gallego.

Sobre el final de la entrevista, el abogado hizo referencia a parte de lo que se ve en uno de los videos: "La cámara muestra cuando el hombre se da cuenta que quedó registrado y un instante después la agarra del cuello violentamente como diciendo 'quedé filmado'. A posteriori los padres obtienen el celular de la niña y entienden todo lo que estaba pasando".