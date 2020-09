Por Florencia Guerrero

El golfista multicampeón Ángel “Pato” Cabrera sigue fuera del país, aunque ahora que Interpol lanzó una alerta roja para solicitar una fuerza de seguridad de todo el mundo que lo localicen y detengan para ser devuelto a la Argentina , su futuro parece menos relajado. La información fue confirmada a este portal por Carlos Nayi, abogado de una de las denunciantes en la causa que se le sigue desde 2016.

“Lo que se emitió es una alerta máxima internacional. Donde lo encuentren lo van a tener que detener y extraditarlo a Argentina, así que esperamos que en cuestión de horas haya una resolución favorable para mi cliente ” , describe a Crónica.com.ar Nayi, representante de la policía Cecilia Torres Mana , ex mujer de Cabrera, que lo acusa por violencia de género. “Ricos o pobres, todos tienen que dar cuenta de sus actos ante la Ley” , aseguró el letrado sobre el deportista, que a pesar del avance de la causa, logró viajar al exterir y no muestra intenciones de regresar solo.

Lo último que se supo sobre el cordobés es que se subió a un avión que lo llevó hasta Estados Unidos para disputar una serie de torneos de la gira Senior del PGA Tour, aunque en agosto pasado debía presentarse ante la Justicia de Córdoba por las dos causas penales de violencia de género que tiene en contra, ambas iniciadas por denuncias realizadas por Torres Mana, con quién el deportista mantuvo una relación por tres años.

En uno de los expedientes, la denunciante describió como Cabrera la seguía en un auto, además afirmó que la golpeaba en la cara y le decía: "Culiada, estás vestida como una puta, y estás sin tus hijos". En el mismo legajo se confirmó que cuando el fiscal Cristian Griffi tomó testimonio a tres policías que llegaron hasta la casa del denunciado, tras un aviso de un vecino por los gritos que se escuchaban en la vivienda, uno de los oficiales afirmó que el cordobés “ tenía aliento a alcohol ” , además de detallar que la mujer tenía un golpe en la cabeza.

Cabrera, de 50 años, debería presentarse el viernes 14 de agosto en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, pero como no lo hizo la justicia allanó su casa en la ciudad de Villa Allende y la policía fue informada por el cuidador de que no estaba en el país. Horas después, su representante legal, Miguel Gavier, manifestó a los medios que “cuando pueda, Cabrera volverá al país, por ahora no puede porque no hay vuelos”.

El ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009, participó en agosto del Campeonato Senior de Ohio, Estados Unidos, válido por el circuito del Champions Tour, para mayores de 50 años, quedando en el puesto 76 entre 81 jugadores. Para eso, debía pedir permiso a la Justicia, pero no lo hizo.