La mujer víctima de abuso sexual que denunció al empresario gastronómico dueño de un parador de Pinamar relató el horror que vivió con su violador Cluadio Tinari y aseguró que su jefe "estaba obsesionado" con ella, e incluso detalló que el abusador le preguntó se le había gustado.

"Decía que nadie se acerca a mí, les decía eso a los demás empleados en mi presencia, como que yo era de él y yo estaba prohibida para todos" , relató aterrada la joven de 33 años a fuentes de la investigación.

El empresario gastronómico de Pinamar y rugbier amateur fue denunciado la semana pasada por una de sus empleadadas (quien mantiene el anonimato) por haber sufrido un ataque sexual por parte de Tinari, quien luego también fue denunciado por otras empleadas, que aseguraron que su jefe les ofrecía 100 dólares si se acostaban con clientes de un local vip en Cariló. Además, mozos y bartenders de su local lo acusaron de maltrato, precarización laboral y secuestro.

Según el relato de la vítima de violación, Tinari les había alquilado habitaciones a sus empleados del parador Botavara en el hotel Trinidad. A la mujer le había dado la habitación 21 para que durmiera sola, y fue allí donde aseguró que su jefe abusó sexualmente de ella.

"Claudio nos trajo (al hotel) en su auto, él manejaba y siempre nos llevaba hasta el hotel desde el balneario a mí ya dos compañeros y los otros chicos venían en un remís. Cuando llegamos al hotel, yo subí a mi habitación y él se quedo afuera como para irse. Yo me estaba terminando de bañar y escucho que alguien entra a la habitación ” , relató la víctima, quien aseguró que cuando salió de ducharse su jefe estaba esperándola en el cuarto.

Luego de que la mujer contara que Tinari le había dicho "callate, no grites, no digas nada, así no se escucha nada, que va a ser rápido" , tras sacarle la toalla de un tirón, la empleada afirmó que se encerró en el baño, esperó a que su violador se fuera. Más tarde confirmó que ella se dirigió a la habitación de uno de los compañeros de trabajo y lloró desconsoladamente mientras lo abrazaba.

.

Sin embargo, la víctima no se animó a contarle nadie lo sucedido hasta el momento en que hubo una fuerte discusión con los demás empleados , quienes lo inculparon de maltrato y precarización laboral. Recién fue en ese momento cuando finalmente finalmente denunciarlo.

La víctima aseguró que luego del abuso, "se comportaba comi si no hubiera pasado nada"

La empleada relató que siguió trabajando a pesar de lo sucedido a causa de que no tenía otro trabjajo con el cual poder subsistir. "Él se comportaba conmigo como si no hubiera pasado nada" , sostuvo la mujer.

“En un momento que nos quedamos solos en el deck, en realidad él me llamó para hablar cosas de trabajo, hablar de precios y menúes, me dijo '¡al menos decime si te gustó o no te gusto!', Y yo me di vuelta y me fui ” , relató horrorizada.

Además, las fuentes judiciales agregaron que la mujer declaró que Tinari la había tomado "como novia" e incluso le hacía escenas de celos diciéndole que cuando se ausentaba era porque se iba a tener relaciones sexuales con otra persona.

.

Caludio Tinari continúa detendio en la Comisaría 5 ° del Partido de la Costa, el lugar que la jurisdicción reserva para encerrar a presuntos delincuentes sexuales, luego de la denuncia hecha por su empleada y tras constatarse las heridas genitales que presentaba.