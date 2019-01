Los pasajeros están cada vez más convencidos de llevar sus equipajes arriba, especialmente los días de mucha congestión en donde la entrada de los colectivos es a paso de hombre y los micros son asaltados en la rampa de la entrada de la terminal de Retiro.

Día a día crecen las personas que denuncian haber sido despojadas de sus pertenencias por delincuentes que fuerzan los buches en donde "viajan las valijas".

El secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, Marcelo D´Alesandro, contó detalles del robo que sufrió la sobrina del actor Juan Gil Navarro en un programa radial.

"Forzaron lo que se denominan los buches donde van las valijas y lograron sustraer tres valijas del equipaje", afirmó el funcionario.

D'Alessandro agregó que debido a que en esa zona se están realizando "obras y los micros tienen que ir a menor velocidad" se ha reforzado el ingreso a la terminal con policías "las veinticuatro horas".



"Se han puesto las brigadas a trabajar dentro de lo que es el Barrio 31 para recuperar lo robado", resaltó.

Gil Navarro mostró su indignación sobre el hecho e hizo referencia en su cuenta oficial de twitter: "Ayer (Domingo)

Ayer, volviendo de Miramar en micro de @PlusmarOk (Empresa Condor/Estrella) asaltaron a mi sobrina. Frenaron el micro en Villa 31 lo sacudieron hasta abrir puertas y saquearlo. Ella es fotógrafa y perdió su cámara y su valija Hizo denuncia y nadie responde @CNRT @Guillodietrich ? — Juan Gil Navarro (@juangil_navarro) 28 de enero de 2019

, volviendo de Miramar en micro de PlusmarOk (Empresa Condor/Estrella) asaltaron a mi sobrina. Frenaron el micro en Villa 31 lo sacudieron hasta abrir puertas y saquearlo"

El actor agregó que "ella es fotógrafa y perdió su cámara y su valija, hizo denuncia y nadie responde".



D'Alessandro, secretario de Seguridad del gobierno porteño, confirmó el hecho en un programa radial y contó que el domingo "cuatro delincuentes aprovecharon el ingreso del micro que venía retrasado, pasadas las 23".

Por su parte, Diego Parrilla, otro pasajero que viajaba en ese micro dijo que él empezó a escuchar gritos que decían "no lo puedo creer, nos están robando las valijas" y uno de los dos choferes logró recuperar una valija.



"A mi me parece que las puertas del micro no tienen seguridad alguna, me parece que abrieron la puerta directamente", se quejó el hombre, quien añadió que en ese momento no vio a ningún efectivo policial.