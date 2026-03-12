Trenes Argentinos reanudó un servicio clave para miles de pasajeros que viajan a CABA

La empresa estatal Trenes Argentinos anunció que, desde este jueves 12 de marzo, los servicios de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre volverán a llegar a Retiro. Así lo confirmó luego de que finalizaran las pruebas operativas del renovado sistema de señalización, aunque las obras en zona de vías continuarán de noche. Además, se notificó un cambio del cronograma que comenzó a regir esta jornada.

Mediante un comunicado, la firma que administra los ferrocarriles del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) detalló que el restablecimiento del servicio de la Línea Mitre: "Se produce tras las pruebas de rigor, que se ejecutaron en menos tiempo de lo previsto y arrojaron resultados satisfactorios, permitiendo garantizar las condiciones óptimas de circulación". "Los ensayos se realizaron con formaciones sin pasajeros corroborando el correcto funcionamiento del nuevo sistema", remarcaron desde Trenes Argentinos.

En este marco, indicaron que la renovación de vías en el ramal Tigre "continuará ejecutándose por la noche para afectar lo menos posible el servicio". Y según estiman, estos trabajos tendrán como resultado que se reducirá en aproximadamente 10 minutos el tiempo de viaje a Retiro para mitad de año. "Para fines de 2026, el recorrido podría restar otros 7 minutos", aseguraron las autoridades ferroviarias.

Nuevo cronograma de la línea Mitre

Luego, como se indicó, esta jornada comenzó a regir un nuevo diagrama de horarios en los servicios del ramal que une la terminal porteña con Tigre, donde se sumaron ajustes en las salidas de las formaciones y se estableció una frecuencia regular para los días hábiles.

De lunes a viernes, los trenes en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires presentan una frecuencia de 15 minutos que se sostendría durante la mayor parte de las jornadas hábiles.

Primer servicio desde Victoria: La primera formación del día (Tren Nº 1720) parte a las 06:11 , llegando a Retiro a las 07:02 .

Primer servicio desde Tigre: El tren inaugural desde la cabecera (Tren Nº 3026) sale a las 06:40 y finaliza su recorrido a las 07:47 .

Frecuencia en hora pico: Durante la mañana, se observan arribos a Retiro en intervalos constantes: 08:02, 08:17, 08:32 y 08:47, manteniendo este ritmo de un tren cada 15 minutos.

El nuevo cronograma de horarios del Tren Mitre de lunes a viernes.

Luego, para quienes regresan tarde a la zona norte del AMBA o utilizan el servicio en la franja nocturna, el nuevo cronograma estipula los siguientes cierres de línea:

Último servicio completo a Retiro: La formación Nº 3134 parte de la estación Tigre a las 20:53 , pasando por San Isidro a las 21:13 , por Belgrano C a las 21:47 y culminando en Retiro a las 22:00 .

Último servicio completo a Tigre: El tren Nº 3125 parte de Retiro a las 21:08 y llega al final del recorrido a las 22:15.

Es importante destacar que las últimas tres formaciones que parten desde CABA no llegan hasta la terminal bonaerense, sino que finalizan su recorrido en la estación Victoria.

Última formación del día (Tren Nº 3133): Parte de Retiro a las 22:07 y frena en Victoria a las 22:56.

Según el nuevo cronograma de la Línea Mitre vigente desde el 12 de marzo de 2026, el tiempo de viaje estimado para el recorrido completo entre las estaciones de Tigre y Retiro es de 1 hora y 7 minutos. Todos los servicios se pueden chequear en la web oficial de Trenes Argentinos.

Además, siempre se recomienda a los pasajeros revisar los horarios y el estado de los servicios en vivo desde la aplicación oficial y gratuita de Trenes Argentinos, la cual se puede descargar en todos los dispositivos móviles.

Detalles de las obras en el Tren Mitre

Por otra parte, podemos repasar que la renovación del señalamiento en el ingreso a Retiro fue ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura y forma parte del plan de acción de la "Emergencia Ferroviaria". "Se trata de una obra fundamental y urgente destinada a mejorar las condiciones de seguridad operacional", apuntó la empresa estatal.

Según la información oficial, esta actualización del sistema de señalamiento permitirá mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales.

Del mismo modo, cabe mencionar que la obra contempló el reemplazo de 120 kilómetros de cables, se instalaron nuevas señales y semáforos y se concretó el traspaso del antiguo sistema -que contaba con más de 100 años de antigüedad- al nuevo equipamiento.

La renovación de vías en el ramal Tigre continuará ejecutándose por la noche.

En ese sentido, para llevar adelante los trabajos fue necesario desconectar la estructura existente y vincularla con el nuevo señalamiento, período en el que no fue posible que circularan los ferrocarriles.

Finalmente, Trenes Argentinos recordó que durante el período en que estuvo el servicio del Mitre afectado, desde el pasado 10 de enero, se renovaron: "Además de la señalización, 7,7 kilómetros de vías del ramal Tigre". "Gracias a ello, la actualización de la traza ferroviaria, entre Empalme Maldonado y Tigre acumula 29 kilómetros nuevos de vías, 13 cuadros de estación adecuados, 16 pasos a nivel y 12 puentes renovados", cerró el comunicado.



