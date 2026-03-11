Una importante línea de trenes cambió sus horarios: ¿Hasta qué hora circula?

La empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) ha implementado una actualización integral en el cronograma de horarios de la Línea Sarmiento, el servicio ferroviario que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las principales localidades del oeste del conurbano bonaerense.

Se trata de modificaciones en los horarios de los trenes que ya entraron en vigencia el pasado lunes 9 de marzo de 2026. Según indicaron desde la firma que administra los ferrocarriles del AMBA, con los cambios se busca optimizar el flujo de pasajeros. Cabe mencionar que el fin de semana hubo una interrupción parcial del servicio por obras de infraestructura en zona de vías.

Primeros y últimos servicios del Tren Sarmiento

Lunes a viernes:

Desde Moreno hacia Once: El primer tren del día parte a las 03:00 . El último servicio nocturno sale a las 22:20 .

Desde Once hacia Moreno: La primera formación inicia su recorrido a las 04:05. El cierre del servicio desde la terminal porteña es a las 23:55.

Sábados:

Desde Moreno hacia Once: La jornada comienza con el primer tren a las 03:00 . El último tren de la jornada parte a las 22:20 .

Desde Once hacia Moreno: El servicio inaugural es a las 04:05. El último tren sale de Once a las 23:55.

Los pasajeros pueden consultar los horarios de los ferrocarriles desde la app de Trenes Argentinos.

Domingos y feriados:

Desde Moreno hacia Once: El servicio dominical arranca más tarde, con la primera formación a las 04:05 . El último servicio es a las 22:20 .

Desde Once hacia Moreno: El primer tren parte a las 05:04. El servicio finaliza con la salida de las 23:55.

Todos los cronogramas de la Línea Sarmiento se pueden chequear en la web oficial de Trenes Argentinos.

Cronograma del Tren Sarmiento desde el lunes 9 de marzo de 2026.

Los cambios de horarios de esta semana

Sin embargo, desde Trenes Argentinos notificaron "modificaciones en los primeros y últimos trenes" desde el lunes 9 al viernes 13 de marzo por "obras en zona de vías".

Como consecuencia, los trenes Once - Moreno de las 4:05 y 4:35 circularán de manera limitada desde Castelar hasta Moreno.

Además, se cancelarán los trenes Once - Moreno de las 22:47; Castelar - Once de las 2:55 y Moreno - Once de las 3.

Y la formación que parte desde Moreno a las 21:12 circulará limitado hasta Castelar.

Como siempre, se recomienda a los pasajeros revisar los horarios y estado de los servicios en vivo desde la aplicación oficial y gratuita de Trenes Argentinos, la cual se puede descargar en todos los dispositivos móviles.