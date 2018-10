Familiares y allegados de Rodrigo Torres, el joven de 18 años que fue asaltado y asesinado por delincuentes a caballo, marcharon lunes hasta la plaza principal de Guernica, 37 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, para pedir justicia y solicitarle a los testigos del hecho que "no tengan miedo" y se presenten a declarar.

Todo transcurría normalmente, hasta que en el medio de una charla con Crónica HD, el padre de Rodrigo recibió amenazas a través de las redes sociales.

Ante la acotación sobre si conocía al clan familiar Rajoy, quienes son señalados como los supuestos homicidas, contestó "No sé quienes son y ni me interesa. Lo único que quiero es que hagan justicia por mi hijo, porque sino van a seguir matando",

"Yo lo único que sé es que violaron chicas y mataron chicos", agregó el hombre, que visiblemente conmocionado por la situación manifestó: "No tengo miedo a las amenazas y si me tienen que matar, me van a matar".

Según fuentes, los asesinos de Rodrigo Torres se dedican a la comercialización de drogas y hace poco tuvieron un incidente en el que ingresaron disparando armas de fuego al hospital Cecilia Grierson porque no atendían a uno de sus familiares que estaba herido de bala.

En ese contexto se hizo el reclamo de justicia que empezó en la casa del pibe asesinado y terminó frente a la Municipalidad de Presidente Perón.





Por otro lado, la Justicia pidió los registros de la cámaras de la zona para tratar de identificar a los agresores.



Intervino en la causa, que de manera preventiva se caratuló "averiguación de causales de muerte", la doctora Cristina La Rocca, de la fiscalía descentralizada N° 2 de Presidente Perón.