El conductor de Crónica HD Diego Moranzoni denunció que él y su familia fueron amenazados de muerte a través de Instagram y aseguró que está investigando si los responsables de las intimidaciones son los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Envuelto en furia por las amenazas, decidió hablar de la tremenda situación en vivo, en Crónicas 2020, el programa que conduce de lunes a viernes desde las 15. "Me escribieron un mensaje privado amenazando a mi mujer y a mi hijo, el nombre del usuario coincide con el de Máximo Thomsen, uno de los 8 rugbiers detenidos. Me dijo que me escribía desde la cárcel y exigió que dejara de hablar del crimen de Fernando", expresó. El periodista hizo la denuncia policial.

Continuó: "En un principio, creí que se trataba de una amenaza de una cuenta falsa y no le presté atención. Sin embargo, me preocupé y me llené de furia cuando leí que amenazaron de muerte a mi hijito. Tenían información personal de mi vida, conocimiento de los temas que se hablan en mi programa y aseguran ser los implicados en el crimen".

"Uno quiere creer que estos pibes no están todo el día mirando la tele. Los bloquee, por supuesto. Sin embargo, la situación no va a quedar acá. Voy a investigar hasta dar con los responsables de amenazarme a mi y a mi familia, esto no va a quedar impune. Sean los rugbiers o no, nadie tiene derecho a amenazar a mi hijo", agregó el conductor.

Los alarmantes mensajes

"Pará de hablar, estoy en la cárcel y me están diciendo que te estás yendo de mambo y feo. Pará de hablar porque cuando salgo te mato a vos, a tu familia y a tu hijo", fue el primer mensaje que recibió el conductor, de parte del usuario @maximothomsen19. Máximo Thomsen es uno de los ocho detenidos acusados como coautor material del crimen de Fernando, cometido el pasado 18 en esa ciudad.

De inmediato, al recibir la amenaza, Moranzoni compartió la imagen en las redes sociales y expuso la situación. La denuncia pública, en lugar de calmar al agresor, generó aún más intimidaciones. "Dejá de subir lo que te mandamos, salame. ¿De dónde saliste? ¿Te pensas que estamos aislados del mundo? Te equivocás, acá se sabe todo. Querés ser famoso por tomar una postura de un caso mediatico: no tenés dos dedos de frente. Somos inocentes, no matamos a nadie, que te quede claro", le escribieron desde otra cuenta de Instagram.

Al concluir, añadieron: "Nosotros no hicimos absolutamente nada y nos tratas de asesinos a Lucas Pertossi y a mí sin conocernos. Acordate que hay uno afuera que sabe todo. No matamos a nadie, que te quede claro. Antes de juzgar, averigüá o esperá que la Justicia dicte su veredicto. Calmate porque la vas a pasar mal vos y tu familia, principalmente tu hijo".