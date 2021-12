La pareja ya estaba disuelta. La cuestión amorosa no lo perturbaba a César Galeano. Pero consideraba que la casa en la que había vivido con su ex esposa, hija y sus nietitas era suya. El hombre durante unos días aterró a la mujer, Blanca Montes, con amenazas de que iba a prender fuego el inmueble con todas adentro si no lo abandonaban. Y casi lo hizo.

El potencial pirómano se presentó el jueves último en la vivienda familiar, situada en el barrio 27 de Octubre de la localidad santiagueña de Villa Atamisqui. Y dio un ultimátum: insultó a Montes y advirtió que el viernes prendería fuego a la casa aunque estuvieran en su interior ella, su hija, de 23 años, y sus nietas de 2 y 3.

Aterrada y alentada por algunos vecinos, Montes recogió unas pocas prendas, leche para sus nietas, algo de comida y se fue de la casa en las primeras horas del día siguiente.

Galeano, sin averiguar si había alguien adentro, cumplió con su palabra: llegó al inmueble y lo incendió. Las llamas provocaron múltiples daños en muebles, ropa, cocina, vajillas y otros bienes de la familia.

El hombre escapó y, poco después, llegaron los bomberos, personal municipal y hasta integrantes de la División Criminalística de la Policía.

Poco después de que los socorristas lograran extinguir el fuego, la fiscal de la causa, Andrea Juárez, pidió la detención de Galeano, que le fue otorgada por la jueza de Género, Cecilia Laportilla, y el acusado fue arrestado, informaron en las últimas horas fuentes consultadas por ElLiberal.com.ar.

El hombre fue capturado bajo la imputación de "amenazas en perjuicio de Blanca Montes" e "incendio en perjuicio de la seguridad pública en contexto de violencia de género".

Por su parte, los vecinos de las víctimas organizaron una campaña solidaria, en procura de auxiliarlas con donaciones de comida, ropa, sábanas y dinero.