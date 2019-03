Dos comisarios de la policía de Chubut fueron apartados este viernes de sus cargos luego de que un video registró que no le brindaron protección al hombre que fue linchado y asesinado por vecinos que lo creyeron padre del violador de un niño de 12 años atacado ese día en la ciudad de Comodoro Rivadavia.



El ministro de Gobierno, Federico Massoni, informó que los policías pasados a disponibilidad son un comisario inspector y un comisario, quienes son investigados por su actuación "al menos deficiente" al momento de proteger a José Oviedo (48), el lunes último.



Fuentes de la pesquisa identificaron a los desafectados como el comisario inspector Víctor Farcy y el comisario Juan Cruz Campos, quienes aparecen en un video filmado por el celular de un particular al momento del hecho, que fue aportado al fiscal que investiga el hecho, Carlos Caperochipi.

LEÉ TAMBIÉN: Queman la casa de un presunto violador y matan a golpes al padre



Según Massoni, en esa filmación se ve que los policías "le dieron una protección poco efectiva" a Oviedo cuando buscó ayuda para protegerse de la turba de vecinos que lo agredieron a golpes y patadas hasta matarlo.



El ministro detalló que las imágenes revelan que "fueron varias las inconsistencias" detectadas en el relato de los comisarios, quienes en un principio dijeron que el grupo que atacó a Oviedo estaba conformado por más de 30 personas, cuando luego se determinó que en realidad "no eran más de ocho".



"El dato es sustancial, para evaluar la actuación policial- ya que no es lo mismo un número de agresores que es imposible de contener que una cantidad sensiblemente menor", explicó el funcionario, de quien depende la policía de Chubut.



"Se ve con claridad que los agresores eran mucho menos de los que se dijo en un principio, pero lo más grave es que demuestra que los policías estaban ahí cuando la corrida comenzó", dijo Massoni.



Y agregó: "Incluso se ve cuando Oviedo se refugia en ellos y le dan una protección tan poco efectiva que lo terminan golpeando hasta matarlo frente a los propios policías".



Finalmente, el ministro contó que los dos policías estaban en el lugar con un patrullero, por lo que hubiesen podido poner a resguardo al hombre mientras pedían refuerzos.



En tanto, otras fuentes de la pesquisa dijeron que en un tramo de la filmación se observa el momento en el que uno de los policías sostiene a Oviedo entre sus brazos pero luego lo deja librado a su suerte, hasta que aparecen al menos seis personas que comienzan a golpearlo y una de ellas le da un puntapié en la boca.



Por el linchamiento, la Justicia ratificó este jueves las prisiones preventivas de tres personas identificadas como Jonathan Ezequiel Barrera, Silvina Raquel Vera y un menor de edad, cuya identidad no se revela, quienes pasarán los próximos tres meses detenidas mientras continúa la pesquisa.



Durante la audiencia de control, la fiscalía leyó el resultado de la autopsia de Oviedo, que indica que murió por "politraumatismos múltiples en el cráneo, el tórax y el abdomen, producto de golpes reiterados y consistentes con las lesiones".



De acuerdo a la acusación, los tres imputados, junto a otras personas, se presentaron en el domicilio de Oviedo y exigieron que saliera su hijo, a quien le atribuían la violación de un niño de 12 años cometida ese mismo día cuando regresaba a su casa desde la escuela.



Los vecinos comenzaron a arrojar piedras y a romper las ventanas de la casa, por lo que Oviedo salió a la puerta con un machete y les aseguró que su hijo no había sido el autor del abuso.



Ante las amenazas, el hombre comenzó a correr, aunque fue alcanzado por los agresores, que lo ataron de los pies con una soga y lo arrastraron unos 15 metros mientras lo atacaban.



Los tres detenidos por ese hecho enfrentan una acusación de la fiscalía por el delito de "homicidio simple, agravado por la intervención de un menor" y subsidiariamente por "homicidio en agresión".



La investigación iniciada sobre la actuación policial se suma a otras dos causas judiciales abiertas: una por el abuso sexual al que fue sometido el niño a cargo del fiscal especializado en la temática, Martín Cárcamo, y otras por el homicidio de Oviedo, en manos de la fiscal de guardia, Verónica Dagotto, y del fiscal Caperochipi.