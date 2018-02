Una joven fue asesinada a puñaladas delante de sus hijas mellizas, de apenas 9 meses, y un hermano en su casa de la ciudad santafesina de Rufino, Santa Fe y por el femicidio detuvieron a su ex pareja en una estación de servicio cuando intentaba escapar, informaron este jueves fuentes policiales.



El hecho ocurrió el pasado miércoles, cerca de las 21, en el interior del inmueble situado en Carlos Gardel al 1500, de la mencionada localidad situada 260 kilómetros de Rosario, donde residía la víctima, identificada por la policía como Caterina Quinteros, de 19 años.



Según las primeras informaciones, la ex pareja de la mujer entró por la fuerza a la casa, la tomó del cabello delante de sus hijas y su hermano menor, y la arrastró hasta el patio donde la apuñaló y luego escapó.



La víctima recibió un cuchillazo en el brazo izquierdo y otro en el pecho a la altura del corazón que le provocó la muerte en el acto, detallaron las fuentes.



Tras el ataque, el hermano de Caterina avisó a la policía que montó un operativo cerrojo para buscar al presunto femicida, identificado como Walter Cejas, de 24 años, y cerca de las 4 lo capturaron, gracias a un trabajo en conjunto entre las fuerzas PDI, Criminalística de la comisaría 3ª, Patrulla Urbana y Los Pumas en una estación de servicio situada en el cruce de las rutas 7 y 33.



"Me hice presente en el domicilio y tomamos conocimiento del crimen de una joven de 19 años que era mamá de mellicitas", contó el fiscal a cargo de la casua, Horacio Pueyrredón a los medios locales, quien ordenó la correspondiente autopsia, el secuestro de ropa del detenido y exámenes médicos al acusado, además de la extracción de ADN de las uñas de la mujer. Al mismo tiempo secuestró el celular de la víctima.



La caratula es "homicidio doloso agravado por ser ex cónyugue de la víctima", por lo que el acusado de femicidiopodría recibir prisión perpetua.



Por último, el hombre fue trasladado a la alcaidía de Melincué y el próximo viernes será la audiencia imputativa en los Tribunales de Venado Tuerto. Por su parte, el fiscal Pueyrredón tomará durante esta jornada al menos cinco declaraciones testimoniales.