En las últimas horas hubo nuevos detalles sobre los casos de abusos ocurridos con juveniles de Independiente.



De esta manera, el abogado Julio Chavarría fue quien brindó información sobre la situación de su defendido, el juez de línea Martín Bustos señalado como una de las personas que mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero con jóvenes menores de edad, quienes residían en la pensión del citado club.



Ante la prensa, Chavarría indicó que Bustos reconoció haber tenido encuentros sexuales con uno de los menores, al cual le fue presentado por otro jugador, este último de 19 años, aunque aseguró que no participaba de una red de trata, ni ninguna situación similar.



"¿Cuántas veces ustedes le piden a la persona con la van a tener sexo el documento de identidad?", preguntó el letrado ante los micrófonos, mientras recordó que pagar por sexo no es un delito.

En tanto, comentó que la causa presenta incongruencias. Allí, hizo referencia a la declaración de la víctima y al mismo tiempo dijo que no se explica porqué la persona de 19 años que oficiaba como "el facilitador" de los menores ante los adultos aun no está detenido.



Al mismo tiempo, advirtió que su defendido no sabía sobre la situación de vulnerabilidad de estos chicos, mientras que ellos mismos declararon que lo hacían de manera voluntaria.



Por último, Chavarría denunció a María Soledad Garibaldi, la fiscal a cargo de la causa, al indicar que no lo dejó ejercer el derecho de legitima defensa sobre Bustos cuando le impidieron "sacar fotocopias del expediente ni presenciar las testimoniales".