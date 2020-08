Un difícil momento tuvo que atravesar el diputado nacional Nicolás Massot, quien fue víctima de un hecho de inseguridad en el barrio de Palermo, donde dos motochorros le robaron su teléfono celular y le apuntaron con un arma cuando caminaba cerca del Ecoparque.

El economista, que ahora integra el directorio del Banco Ciudad, lo reveló en una entrevista televisiva, detallando que los ladrones se movilizaban en una moto y amenazaron con dispararle si no les entregaba el teléfono.

“Fue una situación angustiante, como todas las de este tipo, por suerte no pasó a mayores y no me resistí. Cuando escuché la amenaza de que podía perder mi vida les entregué rápido el celular”, dijo Massot, que además contó que no vio si efectivamente los asaltantes tenían algún arma y que uno de ellos “tenía menos de 25 años”. Fuentes policiales indicaron que hasta el momento no se registró denuncia por el hecho.

El funcionario tenía en su agenda del día asistir a un canal para dar una entrevista, pero en el medio sucedió el robo y en su lugar decidió volver a su casa y comunicarse a través de una videollamada. Ya en esa charla, se refirió al creciente número de delitos y sostuvo que su caso es “absolutamente menor a lo que lamentablemente nos hemos acostumbrado”.

Para el dirigente, el problema de la inseguridad es “un fracaso de toda la dirigencia política”. “La inseguridad es la muestra más visible de la falta de acuerdos de Estado en Argentina”, consideró.

Y explicó: “Porque la inseguridad es consecuencia de las idas y vueltas en la Justicia, en teorías más garantistas o más duras; en la seguridad, en términos de cómo aplicar protocolos o cómo usar las fuerzas; en términos económicos, es decir para salir de esta falta de empleo. Al final es, posiblemente, la consecuencia más cruda y dolorosa para las víctimas”.

Es por ello que recalcó la necesidad de concretar un acuerdo entre los políticos, al tiempo que pidió por la unión de todos los dirigentes para afrontar la situación y buscar soluciones: “Es esto que hoy se discute de que los desacuerdos de gobiernos nos imposibilitan los acuerdos de Estado. Tienen que existir acuerdos de largo plazo que le den a la gente, de mínima, seguridad física”.

Mismo lugar, otro robo

En la misma zona en la que le robaron a Massot, el miércoles se produjo otro asalto, a plena luz del día y con la participación de un niño en aparente edad de escuela primaria. El hecho fue en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Buenos Aires y quedó registrado por una cámara de seguridad.

En este caso las víctimas fueron dos jóvenes, de aproximadamente 20 años de edad, quienes caminaban por la vereda, en la calle Demaría, entre Oro y J.F. Kennedy, hasta que de repente fueron abordados por tres delincuentes, que literalmente corrieron desde atrás para poder alcanzarlos.

En la filmación del robo piraña se puede ver cómo uno de los ladrones toma por el cuello desde detrás a una de los jóvenes mientras les piden que les entreguen sus billeteras. Enseguida, dos menores llegaron al lugar y terminaron de concretar el robo.

Según se supo, ninguna de las víctimas presentó una denuncia ante la Policía de la Ciudad. De todos modos, se abrió un expediente de oficio ante la viralización de las imágenes: la causa quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 23.