Un hombre fue detenido anoche tras una serie de allanamientos en la causa que investiga los abusos a nueve nenes y adolescentes de la divisiones inferiores del Club Independiente, confirmó el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, con lo que asciende a siete el número de personas privadas de su libertad por el caso.



"Durante la noche de ayer y la madrugada de la fiscal Garibaldi y su equipo ordenaron tres allanamientos, y en el tercero dispusieron la detención de una de las personas que en principio estaba sindicada como presunto autor del delito de grooming", confirmó Conte Grand.



El procurador informó que se trata de una persona a la que se conoce con el alias de Tito, Rey de Reyes e indicó que será indagado a la brevedad; en tanto fuentes allegadas a la causa confirmaron que el detenido es el representante de futbolistas Alberto Ponte, de 58 años.



El letrado explicó que al grooming, o ciberacoso, "se lo consideraba antes como un acto preparatorio del delito de abuso, pero fue incorporado recientemente como un delito autónomo con penas de hasta cuatro años de prisión".



"Venimos confirmando una presunción inicial en el sentido de que es una situación muy amplia en relación a los casos abarcados por la cantidad de víctimas y delincuentes, pero hasta el momento no encontramos la inexistencia de una organización que se haya preparado para la comisión de este delito", aclaró.



Y añadió que, no obstante, "existe una vinculación entre las personas que se están investigando pero que hasta el momento es de carácter social, laboral, etc (...) es decir, no hay una estructura piramidal preexistente, sino que se pasaban información".



El Procurador indicó además que "se secuestraron elementos importantes para la causa", pero no brindó más detalles.

La instrucción de la causa se encuentra radicada en la UFI 4 de Avellaneda, a cargo de María Soledad Garibaldi, quien investiga abusos cometidos contra al menos nueve menores de entre 11 y 16 años de las divisiones juveniles de Independiente.



El nuevo detenido se suma a la del juez de linea Martín Bustos, el representante de futbolistas juveniles Alejandro Carlos Dal Cin, el organizador de torneos de fútbol Juan Manuel Díaz Vallone, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, y el estudiante Silvio Fleyta.



El primer abogado de Bustos, Carlos Beldi, también fue detenido acusado de intentar encubrir a su cliente destruyendo a martillazos un celular.



Así detenían al "Rey"