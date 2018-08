"Conozco al violador y sé donde vive", señaló una persona en un llamado anónimo a la policía en referencia a David López, de 21 años, acusado de haber secuestrado y ultrajado a una nena de 12 en un terreno baldío de la localidad bonaerense de Marcos Paz.

El denunciante dio la dirección de la casa donde López vive con su mamá, a apenas 14 cuadras de distancia del cruce de Monteagudo y Buenos Aires, donde ocurrió la violación.



La policía no encontró al sospechoso en el lugar señalado pero la mujer les dijo que estaba hacía una semana en la casa de su novia, en la localidad bonaerense de Mariano Acosta.



Los uniformados y la mamá del sospechoso se dirigieron a la vivienda de la novia de López. Si bien el acusado no estaba en el lugar, no pasó demasiado tiempo hasta que volvió y fue capturado.



Según los investigadores, López no supo explicar qué había hecho la madrugada del 4 de agosto, cuando la nena fue ultrajada, ni cómo se había lastimado la mano. La herida fue clave para su identificación: la víctima había dicho que había mordido a su agresor.



La lesión en la mano

La ropa que usó en el ataque

En medio del interrogatorio, López finalmente se quebró: "Yo soy el que aparece en el video". De esta manera, quedó detenido por el delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal" y también por "robo simple", por haberse llevado el celular de la víctima.



El detenido se negó a declarar ante el fiscal Pedro Illanes y será sometido a un examen de ADN para cotejar con las muestras extraídas a la nena. Además, se le realizarán pericias psicológica y psiquiátrica.



El momento del ataque