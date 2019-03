Las llamadas al 911 realizadas por dos de los hombres que estaban con Natacha Jaitt cuando murió en un salón de eventos en Benavídez revelan el desesperado pedido de una ambulancia y que uno de ellos mintió al decir que la modelo lo llamó porque estaba "descompuesta", mientras que el otro admitió que la víctima "estaba con drogas".

El primer llamado es de Gonzalo Rigoni, el dueño del salón que da el alerta: "Necesito una ambulancia urgente. Hay una chica que se desmayó. Parece que no respira", señaló. Luego continúa: “Pedí una ambulancia urgente hace rato. Se desmayó una amiga y no respira. Me parece que estaba con drogas o algo así”.

Paralelamente, el llamado de Velaztiqui Duarte decía: “Vine a buscar a una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira”. Este audio en cuestión generó sospechas entre los investigadores, dado que el empresario paraguayo fue quien llevó a Natacha Jaitt al salón de fiestas.

Hace unos días Velaztiqui Duarte había sido detenido por falso testimonio tras brindar dos declaraciones indagatorias que tenían fuertes contradicciones entre sí; a su vez, el procurador General de la provincia de Buenos Aires aseguró que el empresario paraguayo “aparecía en varias de las grabaciones de las cámaras de seguridad”.

“No supo dar respuesta a actitudes que surgen del análisis de los videos ni a las referencias sobre el lugar en el que dice que estuvo, en su primera declaración. Además titubeó y fue incongruente”, afirmó el funcionario.



Audio 1

911: Emergencias



Rigoni: Hola, necesito una ambulancia urgente?



911: ¿Para qué localidad señor?



Rigoni: Villa La Ñata, Benavídez, Tigre



911: Dígame la calle por favor



Rigoni: Isla verde



911: Sí señor. ¿Qué número o entre que calles queda?



Rigoni: 644



911: ¿Se acuerda entre qué calles queda señor?



Rigoni: Entre El Faro y La Beatriz.



911: Bien, ¿qué sucede señor?



Rigoni: No sé, hay una chica que se desmayó



911: ¿Dentro de su casa o en la calle?



Rigoni: Sí, dentro de la casa y parece que no respira



911: Bien. ¿Qué edad puede tener la chica señor?



Rigoni: 35



911: Correcto señor. ¿Su nombre cuál es?



Rigoni: Gonzalo



911: Corto y transmito de inmediato Gonzalo. Buenas noches.



Rigoni: Chau





Audio 2: el llamado de Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte a las 00:24

911: 911, Emergencias



Velaztiqui: Hola sí, por favor. ¿me podrías mandar una ambulancia?



911: ¿A qué localidad?



Velaztiqui: Estoy en Tigre



911: ¿En qué calle?



Velaztiqui: Estoy en el salón Xanadú, mirá, vine a buscar a una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira.



911: ¿Qué edad tiene?



Velaztiqui: Hola, hola, hola?



911: ¿Qué edad tiene? (Se corta)



Audio 3: el segundo llamado de Gonzalo Rigoni, dueño del salón "Xanadú", 01:11

911: 911, Emergencias



Rigoni: Hola, mirá, pedí una ambulancia urgente hace un rato



911: ¿Qué localidad? Te hago el reclamo



Rigoni: En Benavídez, Villa La Ñata



911: ¿En qué calle?



Rigoni: Isla Verde



911: ¿Qué número?



Rigoni: 644



911: ¿Entre?



Rigoni: Entre Isla Verde y El Faro



911: ¿Qué pasó?



Rigoni: No sé, se desmayó una amiga y me parece que no respira



911: ¿Qué edad tiene?



Rigoni: 35



911: ¿Tiene alguna enfermedad?



Rigoni: No, no creo. Me parece que estaba con drogas o algo así



911: ¿Creés que tomó alguna droga?



Rigoni: Sí



911: ¿Sabés qué tipo de droga o algo?



Rigoni: No, ni idea.



911: Bien ¿tu nombre?



Rigoni: Gonzalo



911: ¿Apellido?



Rigoni: Rigoni



911: ¿La calle se llama Isla verde?



Rigoni: Sí, Isla Verde



911: Corto y transmito, esperá la ayuda



Rigoni: Por favor, urgente



911: Dale