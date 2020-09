Un nene de seis años murió este domingo por la tarde tras ser atropellado por un automóvil que perdió el control en una picada en Gregorio Laferrere. El menor esperaba para cruzar la calle junto a su papás, quienes también fueron embestidos, pero se encuentran fuera de peligro. Las cámaras de seguridad de los comercios registraron el momento previo a que sucediera el fatal accidente.

La Policía bonaerense detuvo este lunes al conductor del auto que se fugó tras presuntamente participar de esta “picada”. Una fuente policial informó que se trata de un joven de 24 años que conducía un Volkswagen Vento patente JZA958, quien fue trasladado a la seccional policial de esa localidad.

.



El vocero explicó que el joven fue detenido en una vivienda de la calle Varela al 2900 de esa localidad donde también se incautó el auto que ahora será sometido a un peritaje.

Los investigadores sospechan que el Vento venía corriendo una picada a alta velocidad con un Chevrolet Corsa rojo que conducía Nahuel Olivera de 22 años quien también está detenido en la causa.

Las cámaras de seguridad grabaron la secuencia previa al accidente.

Como consecuencia del impacto, el Fox se desvió y atropelló a un nene de seis años y a sus dos padres que esperaban para poder cruzar la calle en Soldado Sosa y la ruta 21.

A raíz del impacto, el niño identificado como Taiel Contreras, murió y tras el hecho el conductor del Corsa fue detenido, pero el Vento se dio a la fuga y este lunes la policía logró detenerlo tras identificar el vehículo en las cámaras de seguridad de la zona.

Los padres del niño, Luciano Contreras y Noelia Díaz se acercaron esta tarde hasta la protesta que realizan los familiares y amigos y pidieron que se “haga justicia”.



“Mi hijo tenia toda una vida por delante. Ayer lo íbamos a llevar a tomar un helado. Sólo pido que se haga justicia”, afirmó Noelia.

.



Además, pidió a los vecinos “que aporten las cámaras de seguridad y se presenten como testigos” en la causa que instruye el fiscal Fernando Garate, de la UFI N°1 de Gregorio Laferrere.



Más temprano, el tío de la víctima dijo que en el lugar se suelen correr picadas, según le comentaba su hermano Luciano, papá de Tahiel.

Uno de los autos involucrados en la picada.

.

"Necesitamos testigos", indicó Julio, aunque manifestó que "hay varios que, con una mano en el corazón, no se como agradecerles porque estuvieron con mis hermanos".



Por otra parte, el hombre, aseveró que "hay mucha bronca e impotencia de los vecinos porque no tendría que pasar esto", y relató que los domingos no circula mucha gente y hay poco tránsito por eso "se presta para esas cosas".