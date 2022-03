Llegan más informaciones acerca de la violación en manada que tuvo lugar en el barrio de Palermo en la tarde de este lunes 28 de febrero, donde seis personas violaron a una chica en un auto blanco. Natalia, la vecina que llamó al 911 y salió con el palo de escoba a buscar a los depravados, habló en exclusiva con Crónica HD y comentó cómo fue la situación.

“El que me avisa que al parecer estaban violando a una chica fue mi marido y veo que había varios en el auto y la chica estaba claramente bajo los efectos de algún tipo de droga. Estaba totalmente ida porque se notaba que no tenía fuerza ni para tirarle manotazos a estos muchachos”, reveló. Quien dio testimonio resulta ser la propietaria de la panadería que estaba justo en frente de lo que sucedió.

Natalia, vecina de Palermo, detuvo a los violadores junto a su marido.

"Bajaba uno y subía otro, estaban esperando su turno", reveló Natalia

“Yo antes de intervenir llamé al 911 y mandé mensajes al grupo de prevención. Entendí la función de los que estaban de campana cuando vi lo que pasaba adentro del auto. Bajaba uno y subía el otro, era como que estaban esperando su turno. El de jogging le penetraba y el de remera verde la agarraba de los pelos y la obligaba a practicarle sexo oral. (…) Cuando yo la socorro, la chica tenía la ropa interior por debajo de la rodilla y la remera toda estirada”, continuó.

Una vez llegó la Policía, que, según Natalia, no tardó mucho en llegar, llevaron a la chica al hospital Rivadavia y se le dio intervención a la Oficina de Violencia Sexual. “Se estaban escapando. Mi marido corrió junto a los oficiales para agarrarlos. A ella se la estaban tironeando del brazo y se la querían volver a llevar para el lado de Thames”, añadió Natalia, acerca de la situación de los violadores, que, a la postre, fueron detenidos por las autoridades.

En cuanto al antes de los violadores, la vecina reveló que estaban fumando marihuana y tocando la guitarra en la puerta de su local. Además, aclaró que, cuando salieron del auto, los muchachos “se reían” y “estaban como si nada”, lo que lógicamente violentaba aún más a los vecinos que intervinieron.

.

Otro dato revelador que arrojó Natalia, fue que pudo hablar con la víctima una vez se bajaron los humos. “Me apretó la mano fuerte y me dijo ‘gracias por salvarme’ y me dijo ‘no sé como terminé ahí, me estaban violando, me estaban violando. No sé como terminé en ese auto porque yo soy de Tigre’ me decía la chica”, señaló.

La vecina que salvó a la chica violada en Palermo habló en exclusiva con Crónica HD