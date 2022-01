Este sábado en horas de la madrugada, un sangriento episodio tuvo lugar en la tranquila ciudad de Mar de Ajó. Alrededor de las cinco de la mañana encontraron a Nahuel Slipak, un vendedor ambulante de churros, desangrándose tras recibir 14 puñaladas.

Las primeras versiones aseguran que un sujeto se habría acercado al churrero, quien estaba tocando la guitarra en la playa, para pedirle fuego. Al negarse, habría intentado robarle el celular, el instrumento musical y la bicicleta con la que se trasladaba. El hombre se habría negado y como respuesta habría recibido el violento ataque.

Apenas fue encontrado, lo trasladaron hacia la urgencia del Hospital de Mar de Ajó en donde debido a la gravedad de las heridas estuvo intubado durante dos días. En las últimas horas, el hombre, de 33 años, presentó una mejoría, pero se encuentra aislado, ya que dio positivo de coronavirus.

Testigo clave contó qué pasó con el vendedor apuñalado en Mar de Ajó

Crónica HD viajó hasta el lugar de los hechos para dialogar con los vecinos. "Dicen que andaba tocando la guitarra con un par de chicos y aparentemente lo encontraron tipo cinco o seis de la mañana dos muchachos que son carreros de acá, oriundos de la Costa y que le brindaron ayuda porque estaba desangrándose y hasta ahí nomás sabemos nosotros. Pero es la primera vez que pasa un caso de esto acá en Mar de Ajó y más con un chico laburante, que es churrero", explicó uno de los vecinos.

La víctima no es originaria del lugar, pero se había trasladado hasta allí por la temporada para poder trabajar. “El pibe siempre andaba por acá por el barrio con una guitarra y una bicicleta encima. Sabemos que estaba tocando y lo agarró la madrugada. Los carreros lo encontraron en una calle cerca de la playa. Los dos chicos fueron a prestar declaración y estaba ahí tanto la guitarra como la bicicleta”.

Vecino le aseguró a Crónica HD que no existe la mafia de los vendedores ambulantes y que la zona es muy tranquila.

El vecino también se refirió a los rumores de que no habría sido atacado por un delincuente sino por una especie de mafia de vendedores ambulantes. “Yo desmiento eso que se está hablando de la mafia de los vendedores ambulantes, soy oriundo de acá y no hay zona más tranquila en el Partido de La Costa. Hace 25 años que alquilo caballos en la zona. Es un predio re tranquilo. Esto no sabemos por qué pasó ni de dónde viene porque aparentemente no le robaron nada. No sabemos si fue una discusión y cómo fue el clima. Es un pibe normal, como cualquiera. Ojalá que Dios lo ayude para que se recupere y se sepa qué pasó”, sentenció el testigo.