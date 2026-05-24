Crisis sanitaria en el Partido de la Costa: médicos cobran una miseria y el intendente no los atiende

En el Partido de la Costa los salarios del personal de salud se encuentran en su momento más crítico, por no decir que están agonizando. Sueldos básicos que están arañando los 100.000 pesos, adicionales en negro y una sobrecarga horaria de los trabajadores del Hospital Municipal para acercarse lo más posible a la subsistencia.

En ese marco, el Municipio parece no acusar recibo ni predisposición para generar una mesa de diálogo. Una gran muestra de ello tuvo lugar cuando el intendente Juan De Jesús canceló 10 minutos antes la reunión pactada para el último lunes a las 13 con los empleados del mencionado centro de salud, ubicado en Mar de Ajó.

La negativa la reveló a Crónica Susana Junco, quien se desempeñaba como empleada administrativa durante 37 años. Sin embargo, a pesar de tan vasta trayectoria en el Hospital, reconoció: "Yo cobro 293.000 pesos, pero hay compañeros que cobran 170.000 pesos, como consecuencia de una liquidación mal hecha, porque le aportaron la menor categoría. Una modalidad es contratar de manera no registrada y después pagar todos los aportes juntos pero de menor categoría".

A sabiendas del magro aporte jubilatorio, Junco trabajaba en una peluquería, al mismo tiempo que su rol administrativo, y de esa forma pudo comprar un departamento que hoy alquila a 310.000 pesos. O sea, más que su jubilación.

La exigencia de aquel encuentro frustrado con De Jesús radica en una recomposición salarial. Los trabajadores de la salud detallaron que los sueldos básicos de los médicos no llegan a 300.000 pesos, mientras que los enfermeros $189.000 y el personal de limpieza, $130.000.

Justamente, Ignacio Biaggini, quien cumple dicha tarea, aseguró: "No llega a cobrar 400.000 pesos al mes. Para cobrar 700.000 pesos tengo que trabajar de lunes a lunes, y de 16 horas diarias. El aguinaldo fue de 80.000 a 50.000 pesos, y no nos dieron argumento".

Por esta razón, el joven subrayó: "Tenemos otros trabajos, hay gente que tiene 3. En mi caso hago budines y artesanías, y salgo a vender a la calle".

Por su parte, Andrea Vanesa González, empleada administrativa del Hospital Municipal, reconoció: "Tengo dos trabajos y hago 2 millones de ‘changuitas' para llegar a fin de mes, porque nos dicen que no hay plata".

Puesto que González reveló: "Nos dieron un aumento de 10.000 pesos y el básico es de 246.000 pesos. El resto de los ítem se cobran en negro, por eso hay que agregarle horas extras, francos y feriados trabajados. Haciendo todo eso llego a los 900.000 pesos".

Sin embargo, la remuneración no constituye la única preocupación del personal de la salud del Partido de La Costa. Las condiciones edilicias y las herramientas de trabajo conforman otro foco de reclamo dado que, según informaron los empleados, el Partido de La Costa sólo cuenta con 7 ambulancias en todo su territorio y "un notable deterioro, como asimismo falta de insumos que afectan principalmente a la sala de cirugía". Biaggini, personal de limpieza del Hospital Municipal Dr. Carlos Macías, afirmó: "Los médicos les piden a los familiares que los traigan".