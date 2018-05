Una presunta pelea que se inició adentro de un boliche terminó casi de manera trágica en una calle de la localidad bonaerense de Don Torcuato, donde un joven a bordo de un automóvil atropelló a tres personas, una de las cuales se encuentra internada en grave estado en un hospital de General Pacheco. En tanto, horas más tarde, la policía encontró el rodado que participó en el siniestro pero buscan de manera intensa a su conductor.

Fuentes de la comisaría 3° del partido de Tigre confiaron que el hecho ocurrió en la madrugada del domingo pasado en el boliche “La Noche” (propiedad del ex jugador Juan Román Riquelme), ubicado en la colectora de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 27,5, donde por causas que se investigan, un sujeto a bordo de un automóvil Peugeot 3008 negro (dominio LGX 722) atropelló a tres personas en la calle Burgos entre Campos y Posadas.

El auto apareció en el Barrio Santa Rita de Boulogne.

Como consecuencia del hecho, el que llevó la peor parte fue Gabriel Leiva de 22 años, quien se encuentra en grave estado en el hospital de General Pacheco con traumatismo de cráneo, y pronóstico reservado tras ser intervenido quirúrgicamente. En tanto, el conductor del vehículo escapó raudamente junto a sus dos compañeros sin rumbo fijo, aunque horas más tarde, efectivos de la policía bonaerense encontraron el rodado abandonado y con signos de destrucción en el barrio Santa Rita de la localidad de Boulogne.

Gabriel Leiva se encuentra grave.

En tanto, la UFI interviniente caratuló la causa como “tentativa de homicidio” y la policía está abocada a encontrar al dueño del rodado. Por otra parte, la justicia investiga las causales del episodio, ya que algunos creen que todo comenzó en el interior del boliche con una fuerte discusión entre dos grupos de jóvenes, pero esta versión fue descartada por Claudia, la madre del chico agredido.

La mujer dijo que “ellos fueron a festejar un cumpleaños y cerca de las 2.45 mi hijo estaba adentro del lugar pero se había cortado la luz, por eso, algunos se fueron porque no se sabía cuando volvía la luz. En ese transcurso del corte, todo estaba tranquilo y cada chico que estaba con su banda cantaba por su equipo, Chacarita, Tigre y River, pero no hubo pelea en ningún momento. No sé de donde sacaron eso”.

Claudia agregó: “mi hijo y sus amigos fueron a buscar el auto a la vuelta, esta persona que atropelló a mi hijo es conocida en el baile. Salieron a la calle y no sé si hubo una provocación al grupo de mi hijo, salieron con tanta furia de sus dos autos que se chocaron entre ellos, y el que agarra a mi hijo lo hace de frente, pero antes agarró a otro chico y a una chica en la pierna, y otro se salvó porque se tiró en la vereda”.