Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

SUEÑAN DESPIERTOS

Copa Sudamericana 2026: los grupos de Tigre, Barracas y Deportivo Riestra

El Matador de Victoria, el Guapo y el Blanquinegro ya conocieron a sus rivales en la llave inicial.

La Conmebol determinó por estas horas cómo se conformarán los Grupos de la Copa Sudamericana y tras el sorteo, River, Racing y San Lorenzo ya conocieron a sus rivales para la edición 2026. Pero más allá de lo que sucederá con el Millonario, la Academia y el Ciclón, también Tigre, Barracas y Deportivo Riestra irán por el sueño de "La Gran Conquista". 

Tigre, que ya fue finalista de este certamen en la edición 2012 ante San Pablo, se cruzará en el Grupo A con América de Cali, Club Social y Deportivo Macará de Ecuador y Alianza de Perú. 

¿Grupo de la muerte? Boca tiene rivales definidos para la Copa Libertadores 2026

Respecto al sorteo que le tocó a Barracas en esta edición de La Gran Conquista, hay que mencionar que será parte de la Zona G con Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama y Audax Italiano. 

En tanto, el debutante Deportivo Riestra será parte del Grupo F con Gremio, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

3
Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes
Noticias

Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

4
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

5
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

Últimas noticias de Copa Sudamericana 2026