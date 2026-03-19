Copa Sudamericana 2026: los grupos de Tigre, Barracas y Deportivo Riestra

La Conmebol determinó por estas horas cómo se conformarán los Grupos de la Copa Sudamericana y tras el sorteo, River, Racing y San Lorenzo ya conocieron a sus rivales para la edición 2026. Pero más allá de lo que sucederá con el Millonario, la Academia y el Ciclón, también Tigre, Barracas y Deportivo Riestra irán por el sueño de "La Gran Conquista".

Tigre, que ya fue finalista de este certamen en la edición 2012 ante San Pablo, se cruzará en el Grupo A con América de Cali, Club Social y Deportivo Macará de Ecuador y Alianza de Perú.

¿Grupo de la muerte? Boca tiene rivales definidos para la Copa Libertadores 2026

Respecto al sorteo que le tocó a Barracas en esta edición de La Gran Conquista, hay que mencionar que será parte de la Zona G con Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama y Audax Italiano.

En tanto, el debutante Deportivo Riestra será parte del Grupo F con Gremio, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay.